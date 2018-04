Kommentar zu Trumps Marschbefehl für die Nationalgarde

Die US Nationalgarde patroulliert an der texanisch-mexikanischen Grenze in der Nähe der Hidalgo International Bridge.

Donald Trump erzeugt nach Belieben Realitäten, in denen er für sich die Rolle des beinharten Beschützers der Nation vorgesehen hat, kommentiert Dirk Hautkapp.

Von Dirk Hautkapp, 05.04.2018

Ein US-Präsident kommt im Wahlkampf durch eine Sex-Affäre ins Schwimmen. Als Ablenkungsmanöver inszeniert sein Berater mithilfe eines Hollywood-Produzenten einen Krieg mit Albanien, der in Wahrheit gar nicht stattfindet. Was Barry Levinson vor 20 Jahren mit der Satire „Wag the Dog“ auf die Kino-Leinwand brachte, ist vom Stil her heute streckenweise Regierungspolitik in Washington.

Donald Trump erzeugt nach Belieben Realitäten, in denen er für sich die Rolle des beinharten Beschützers der Nation vorgesehen hat. So jetzt auch bei der Militarisierung der Grenze zu Mexiko. Gegen einen Feind, den es de facto nicht gibt. Mitnichten steht, wie Trump suggeriert, eine Invasion aus dem Armutshinterhof Amerikas bevor. Die Zahl der illegalen Übertrittsversuche ist von rund 1,6 Millionen im Jahr 2000 auf knapp 300.000 in 2017 gesunken. Die nationale Krise, mit der Trump den Einsatz der Nationalgarde begründet, ist einer der vielen Propaganda-Bären, die sich der Präsident von seinem Hobby-Schatten-Kabinett im TV-Sender Fox News hat aufbinden lassen.

Das Fatale daran ist: Niemand von Rang in der republikanischen Partei pfeift Trump zurück. Obwohl dessen Motive offensichtlich sind.

Weil die eigene Partei Trump das gewünschte 25 Milliarden-Dollar-Budget für den Bau einer überflüssigen Mauer an der Grenze zu Mexiko bislang versagt hat, gerät das Prestigeprojekt des Präsidenten in Gefahr – und damit der Rückhalt seiner Wählerbasis. Die Nationalgarde soll als Trostpflaster wirken. „Wag the Dog“ à la Trump.