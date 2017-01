Kommentar zur Eröffnung der Hamburger Elbphilharmonie

07.01.2017 Bonn. Fast zehn Jahre nach der Grundsteinlegung wird am kommenden Mittwoch endlich die Elbphilharmonie mit einem großen Festkonzert eröffnet. Aber bei aller berechtigter Freude wird sie immer auch ein schillerndes Mahnmal bleiben.

Die Freude ist groß in Hamburg. Fast zehn Jahre nach der Grundsteinlegung wird am kommenden Mittwoch endlich die Elbphilharmonie mit einem großen Festkonzert eröffnet. Der Bau vereinigt eine Fülle von Superlativen auf sich. Seine Silhouette ist spektakulär wie die der Oper von Sydney, die Akustik so überwältigend wie die im Goldenen Musikvereinssaal in Wien, das Bauwerk schon jetzt eine Touristenattraktion. Die im November eröffnete Plaza lockt täglich Tausende ins Haus. Hamburg hat ein neues Wahrzeichen, eines, das mit dem Eiffelturm in Paris konkurrieren kann und mit der Freiheitsstatue in New York. Hamburg, das Tor zur Welt, ist jetzt endgültig eine Weltstadt.

Aber bei aller berechtigter Freude über die Fertigstellung und Eröffnung der Elbphilharmonie wird sie immer auch ein schillerndes Mahnmal bleiben. Denn das Werk ist in mehrerlei Hinsicht teuer erkauft. Dass sich die Kosten für den Bau für die Stadt auf 789 Millionen Euro verzehnfacht haben, bleibt nun mal ein Skandal, der in dieser Dimension vermeidbar gewesen wäre. Hamburgs damaliger Bürgermeister Ole von Beust hat mindestens sehr blauäugig gehandelt, als er ohne eine fertige Planung den Grundstein legte. „Es war eine Planentwicklung während des Baus“, erklärte er später dem NDR, „immer in der kühnen Hoffnung, derjenige, der das baut, hat selber auch die Euphorie, die Sorge um sein Image, wenn es nicht klappt.“ Deshalb ist von Beust immer davon ausgegangen, dass jeder Partner „sich konstruktiv und nicht kostenerhöhend an diesem Prozess beteiligt“. Dass dies nicht nur eine kühne, sondern eine leichtsinnige Strategie war, hätte durchaus früher auffallen dürfen. Zwar übernahm von Beust später die politische Verantwortung für das Desaster, aber das blieb natürlich folgenlos. Zurücktreten konnte er da als Ex-Bürgermeister nicht mehr.

Die Rechnung dafür bezahlen nicht Hamburgs Bürger allein. Projekte wie die Elbphilharmonie, der Berliner Flughafen, Stuttgart 21 oder auch das Bonner WCCB sind Ursache für ein tiefes Misstrauen in große Bauvorhaben. Als in Bonn die ersten Pläne zum Bau eines Festspielhauses für Beethoven Gestalt annahmen, wurde jede Hiobsbotschaft aus Hamburg zu einem Sargnagel für das Projekt. Obwohl in Bonn von den privaten Bauherren nachweislich solider geplant wurde, wurden die Unterstützer der Festspielhausidee immer wieder mit dem Argument konfrontiert, dass der Bau in Bonn den Steuerzahler am Ende wie in Hamburg ein Vielfaches kosten würde. Interessant zu erforschen wäre in diesem Zusammenhang auch, welchen Einfluss die Kostenentwicklung der Elbphilharmonie auf die Ablehnung der Hamburger Olympiabewerbung durch die Bevölkerung der Hansestadt hatte.

Aber immerhin heißt es jetzt wenigstens in der Elbphilharmonie: Mögen die Spiele beginnen! (Bernhard Hartmann)