Kommentar zum Wirtschaftswachstum in Deutschland

Die deutsche Wirtschaft kann sich nicht zurücklehnen, sie muss kräftig an ihrer Wettbewerbsfähigkeit arbeiten, findet GA-Redakteurin Brigitte Scholtes.

Von Brigitte Scholtes, 12.05.2017

Eine „nicht endende Erfolgsstory“, „Aufschwung ohne Ende“ – so lauteten die ersten Kommentare von Ökonomen zum deutschen Wirtschaftswachstum im ersten Quartal. Um 0,6 Prozent hat das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Schlussquartal 2016 zugelegt, und damit geht der Aufschwung in Deutschland ins neunte Jahr. Das sind unbestritten gute Zahlen. Einen großen Beitrag liefert auch dieses Mal wieder der private Konsum: Die Verbraucher kaufen weiter kräftig ein, weil Sparen – zumindest in festverzinslichen Anlagen – ja immer noch nichts bringt. Da nutzen sie lieber das Geld für größere Anschaffungen. Und die Sicherheit dazu haben sie, weil die Arbeitslosigkeit so gering ist wie zuletzt vor einem Vierteljahrhundert.

Inzwischen aber läuft auch der Welthandel trotz verschiedener geopolitischer Krisen wieder besser, und davon profitiert der Export. Die Wirtschaft ist auch Nutznießer der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Die hiesigen Unternehmen profitieren davon, weil aus geldpolitischen Gründen der Euro relativ schwach ist. Und das macht ihre Produkte und Dienstleistungen im Ausland billiger.

Gleichwohl: Es läuft nicht alles rund in der deutschen Wirtschaft. Zum einen gibt es immer noch viele Minijobber oder Bezieher von Hartz IV-Leistungen: Sie müssten in den normalen Arbeitsmarkt integriert werden, damit sie aus der Langzeitarbeitslosigkeit herauskommen. Zum anderen gibt es zu wenige Fachkräfte, ohne die die Unternehmen nicht stärker wachsen können.

Aus der Wirtschaft hört man, dass Deutschland an Wettbewerbsfähigkeit verliere, weil der Staat es lange Jahre versäumt hat, in die Infrastruktur zu investieren. Da hinkt man jetzt hinterher. Doch Güter müssen über Straßen und Schienen gefahren werden. Wenn die zu viele Schlaglöcher aufweisen bzw. die Schienenstrecken reparaturbedürftig sind, erschwert das den Transport und verursacht auch Kosten bei den Unternehmen. Die digitale Infrastruktur ist in vielen Regionen noch ausbaufähig. Die aber benötigen moderne Unternehmen – vor allem im Zeitalter der „Industrie 4.0“.

Und dann gibt es da noch die vielen ungelösten Krisen und Fragen weltweit: Wie geht es weiter im Verhältnis zur Türkei? Wie mit Russland? Gelingt China der Transformationsprozess der Wirtschaft – und wird Deutschland auch künftig vom Handel mit seinem noch größten Handelspartner so profitieren können? Wie wird sich Europa nach dem Brexit entwickeln? Und nicht zuletzt: Wie entwickeln sich die Handelbeziehungen mit den Vereinigten Staaten? Das alles zeigt: Die deutsche Wirtschaft kann sich nicht zurücklehnen, sie muss kräftig an ihrer Wettbewerbsfähigkeit arbeiten, und der Staat muss die Voraussetzungen dafür schaffen. Dann könnte die Wachstumsstory noch lange erhalten bleiben.