Kommentar zur Insolvenz von Air Berlin

Der Flugbetrieb geht weiter: Air-Berlin-Maschinen in Düsseldorf.

Köln. Durch den Überbrückungskredit bekommt Air Berlin Zeit. Ob die für eine Restrukturierung reicht, darf bezweifelt werden. Zeit gibt es aber für eine Partnersuche.

Von Ralf Arenz, 15.08.2017

Konkurrenz belebt das Geschäft. Und Air Berlin als einst starke Nummer zwei in Deutschland hat nicht nur mit dem Mallorca-Shuttle für Furore gesorgt. Seit fünf Jahren hängt das Unternehmen aber am Tropf von Etihad und schreibt trotzt Sparrunden tiefrote Zahlen. Wirklich überraschend kommt der Totalschaden bei Air Berlin daher nicht. Jetzt muss es darum gehen, Kunden und Mitarbeiter so wenig wie möglich darunter leiden zu lassen.

Mit dem Überbrückungskredit hat der Bund geschickt dafür gesorgt, dass der Betrieb zunächst aufrechterhalten werden kann. Wären sonst doch Tausende Urlauber gestrandet. Gleichzeitig bekommt Air Berlin Zeit. Ob die für eine Restrukturierung reicht, darf bezweifelt werden. Das Unternehmen hat durch Verspätungen und Flugausfälle zuletzt Passagiere verprellt. Ob die zurückkehren und bei einer insolventen Gesellschaft Tickets kaufen?

Zeit gibt es aber für eine Partnersuche. Am wahrscheinlichsten scheint, dass Lufthansa das Unternehmen oder Teile davon übernimmt. Der Kranich hatte dazu mehrmals seine prinzipielle Bereitschaft signalisiert. Den Schuldenberg von Air Berlin wollte er aber nicht schultern. Hier macht die Insolvenz die Dinge einfacher wie auch bei Genehmigungen von Kartellbehörden.

Schwieriger wird es für die Beschäftigten. Insolvenzen kosten Stellen. Der Flugverkehr boomt aber. Das zeigt auch das schon einsetzende Gerangel um die begehrten Start- und Landerechte von Air Berlin. Ein boomender Luftverkehr braucht aber auch Personal und bietet den Mitarbeitern von Air Berlin so Chancen.