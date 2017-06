Kommentar zur Thronrede der Queen

London. Premierministerin Theresa May ist zwar offiziell im Amt, aber keineswegs an der Macht. Das hat die Queen's Speech mehr als deutlich gezeigt. Ein Kommentar von GA-Korrespondentin Katrin Pribyl.

21.06.2017

Katrin Pribyl

Die Zeremonie war noch vor zwei Monaten als Mays politische Krönung gedacht. Jetzt hat das Spektakel jedoch die Realität verdeutlicht, in der die Regierungschefin von der gefeierten Führungsfigur zur Marionette ihrer Partei tief gefallen ist. Täglich kreisen die Diskussionen in Westminster darum, wie lange sie sich noch halten kann – nach einem schlechten Wahlkampf, zahllosen Patzern und dem Verlust der absoluten Mehrheit. Die Frage ist nicht ob, sondern wann sie geht.

Das von der Monarchin verlesene Programm hat offenbart, dass Mays Ambitionen, einen Wandel im Königreich einzuläuten, genauso geschrumpft sind wie die Zahl der konservativen Parlamentssitze. Von ihren angestrebten Reformen, etwa im Bildungswesen oder zur Finanzierung der Altenpflege, ist nichts mehr übrig. Selbst konservative Parteikollegen schieben den Misserfolg bei der Neuwahl unter anderem auf das Programm der Tories.

Beim EU-Ausstieg verfolgt sie dagegen weiter ihre harte Linie, auch wenn sie dem Volk Details schuldig bleibt. Es ist fast peinlich mit anzusehen, wie London offenbar ohne Plan, dafür mit übersteigertem Selbstbewusstsein, in die komplexen Verhandlungen zieht. Verflechtungen aus mehr als 40 Jahren müssen aufgelöst werden. Dabei kann es nur um Schadensbegrenzung gehen – zudem um eine Lösung, die Großbritanniens Wirtschaft so wenig Nachteile wie möglich bringt. Die Politik wird lange brauchen, um sich von ihrem ramponierten Ruf außerhalb der Insel zu erholen.

Und doch macht der harte Brexit vermutlich am meisten Sinn. Denn in einer Sache haben die Europagegner Recht: Würde das Königreich weiterhin Zollunion und Binnenmarkt angehören, dafür aber die EU-Vorschriften einhalten und in die EU–Kasse einzahlen müssen sowie die Einwanderung nicht kontrollieren können, hätte es gleich EU-Mitglied bleiben können.

Als zu kühn könnte sich Mays Schritt herausstellen, die Queen's Speech anzusetzen, bevor ein Deal mit der nordirischen Regionalpartei DUP steht. In den Verhandlungen hat sie kaum noch Trümpfe in der Hand. Während May in einer verzwickten Situation steckt, haben es die erzkonservativen Königsmacher komfortabel. Sie dürften ihre Wünsche nun noch einfacher durchsetzen können, insbesondere die Forderung nach mehr Geld für Nordirland.

Nächste Woche wird im Unterhaus über das Regierungsprogramm abgestimmt. Dann wird sich zeigen, ob die DUP May tatsächlich unterstützt. Ansonsten droht ein Misstrauensvotum. Die Regierung wäre gescheitert, Großbritannien stünde erneut ein Polit-Drama bevor, inklusive möglicher Neuwahlen. Dabei bräuchte das Land derzeit vor allem Ruhe, Sicherheit und Stabilität.