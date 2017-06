Nach den Parlamentswahlen in Großbritannien

Obwohl sie bei der Parlamentswahl eine schwere Niederlage einstecken muss, will Theresa May dem Land Stabilität verleihen. Selbstkritik ist nicht die Sache der Premierministerin, weshalb sie beißenden Spott über sich ergehen lassen muss.

Vielleicht wirkte die Situation so absurd, weil es kurz nach vier Uhr war und das Königreich abermals nach einer kurzen Nacht von einem politischen Erdbeben geweckt wurde. Vielleicht war es auch dem skurrilen Bild geschuldet: Als Premierministerin Theresa May in ihrem Wahlkreis Maidenhead mit ihren Kontrahenten auf das Ergebnis wartete, stand sie in einer Reihe mit Elmo, dem Kandidaten im roten Plüschkostüm, und Lord Buckethead, dem intergalaktischen Weltraum-Fürsten, der mit seinem schwarzen Gewand und einem Kübel über dem Kopf aussah, als sei er aus einer Karikatur von Star Wars entsprungen. Doch May hatte keinen Blick für ihre Mitbewerber, geschweige denn einen Sinn für britischen Humor. Denn da dürfte sie schon gewusst haben, dass die Konservativen bei der Parlamentswahl ihre absolute Mehrheit verloren und dass dies ihre Niederlage ist.

Nachdem sie in Maidenhead, einer Gegend im Londoner Speckgürtel, zur Wahlkreissiegerin gekürt wurde, betonte sie in einer kurzen Rede, das Land brauche nun eine Phase der Stabilität. Ihre Stimme zitterte, sie lächelte gequält und weder Lord Buckethead noch Elmo oder dem Rest der Briten dürfte der Irrwitz entgangen sein, der in ihren Worten mitschwang. Denn in Westminster herrscht Chaos. Es gibt ein Patt im Parlament. Die Gesellschaft ist zumindest so gespalten wie vor einem Jahr nach dem Brexit-Votum.

Im April hatte May entgegen früherer Beteuerungen Neuwahlen ausgerufen. In Umfragen lagen die Konservativen mit mehr als 20 Prozentpunkten fast uneinholbar vor der Labour-Partei unter Oppositionschef Jeremy Corbyn. Die Regierungschefin wollte sich für die Brexit-Verhandlungen mit der EU ein eindeutiges Mandat verschaffen und die Mehrheit im Parlament ausbauen. Am Tag nach der Wahl, so war der Plan, wollte sie vors Volk treten und einen historischen Sieg feiern. „Sie ging ein hohes Risiko ein und hat sich verzockt“, lautet nun der Tenor auf der Insel.

An diesem Freitag aber gab sich die 60-Jährige trotz Rücktrittsforderungen standhaft. Nachdem sie die formelle Erlaubnis für die Regierungsbildung bei Königin Elizabeth II. eingeholt hatte, trat sie am Mittag vor die Presse. Wer erwartet hatte, dass sie auf ihre krachende Niederlage mit einer beschwichtigenden Ansprache reagieren würde, sah sich getäuscht. Sie wolle mit Unterstützung der nordirisch-unionistischen DUP (Democratic Unionist Party) eine Regierung formen, sagte sie. Nur die Konservativen und der künftige Partner hätten die Fähigkeit und den Auftrag, dem Land die dringend notwendige Stabilität zu verschaffen. Einer der Fotografen verdrehte die Augen. Zu ähnlich klang das zu ihrer Mantra-artig verbreiteten Botschaft der „starken und stabilen Führung“, die sie im Wahlkampf nicht müde wurde zu betonen. Kein Wort zur Hängepartie, in der die Tories nun stecken. Kein Wort zur Versöhnung an das zerrissene Land. Kein Wort der Selbstkritik. Als „Königin des Verdrängens“ wurde sie von der Zeitung „Evening Standard“ verspottet, weil sie schlichtweg „das Desaster ignoriert“.

Statt May jubelt Labour-Chef Corbyn. Ausgerechnet der 68-jährige Alt-Linke, der selbst in der eigenen Partei umstritten ist, hat es geschafft, die Jugend zu begeistern. Als lebenslanger EU-Skeptiker vermied er das Thema Brexit so gut es ging. Und doch könnte der Erfolg der Labour-Partei, die sich für einen Verbleib im EU-Binnenmarkt ausgesprochen hat, dafür sorgen, dass sich May mit ihrer harten Brexit-Linie nicht durchsetzt.

„Das Ergebnis zeigt, dass die Menschen eine andere Vorstellung von einem Großbritannien außerhalb der EU haben als May“, sagt Simon Hix, Politikwissenschaftler an der London School of Economics. Er erwartet, dass sich nun die moderaten Kräfte in der konservativen Partei melden. Jene EU-Anhänger, die nach dem Brexit-Votum von den EU-Skeptikern und May zum Schweigen gebracht wurden, „werden nun eine Umkehr des Brexit-Kurses fordern“, prophezeit Hix. Ein Machtkampf bei den Tories?

Schon laufen Wetten, wie lange sich May im Amt halten kann. Erneute Wahlen in den nächsten zwei Jahren gelten als wahrscheinlich. Manche meinen, sie überstehe das Wochenende nicht. Doch ein Wechsel in der Downing Street würde sich schwierig gestalten angesichts der knapp bemessenen Zeit, die für die Scheidungsgespräche bleiben, meint der Politexperte Tony Travers. Seiner Meinung nach habe sowohl das Brexit-Votum als auch diese Wahl „den Zorn der Menschen gegen den Politapparat“ zum Ausdruck gebracht.

Am Ende hinterlässt diese Nacht etliche Verlierer, selbst unter den politischen Schwergewichten. Der frühere Vizepremier Nick Clegg von den europafreundlichen Liberal-Demokraten hat seinen Sitz genauso verloren wie der ehemalige schottische Ministerpräsident und Chef der Schottischen Nationalpartei (SNP), Alex Salmond. Einst verkörperte er den Willen zur Unabhängigkeit des nördlichen Landesteils. Nun straften ihn die Wähler ab. Die SNP hat künftig 21 Sitze weniger im Unterhaus. Regierungschefin Nicola Sturgeon schob das enttäuschende Abschneiden auf die Pläne, ein zweites Referendum über die Eigenständigkeit abhalten zu wollen. Denn das wollen die Schotten laut Umfragen nicht.

Und die rechtspopulistische Ukip? Der Plan von May lautete, mit ihrer harten Brexit-Linie die rund vier Millionen Stimmen zu übernehmen, die die Partei vor zwei Jahren erhalten hatte. Die Rechnung ging nicht auf. Anstatt für die Konservativen stimmte der Großteil für Labour. Ukip wurde Opfer des eigenen Erfolgs. Die EU-feindliche Partei hatte mit dem Brexit-Votum ihr wichtigstes Ziel erreicht. Parteichef Paul Nuttall trat am Freitag zurück, nachdem die Rechtspopulisten keinen einzigen Sitz gewinnen konnten.

In Maidenhead wurde Elmo, der Kandidat im roten Plüsch, offenbar nicht als seriöse Alternative betrachtet, er erhielt nur drei Stimmen. Lord Buckethead brachte es dagegen auf 249 und freute sich so überschwänglich, wie das mit einem Eimer auf dem Kopf möglich ist – anders als seine alte und neue Abgeordnete Theresa May.