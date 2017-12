Festnahme in Baden-Württemberg

Ausgerechnet im beschaulichen Karlsruher Stadtteil Rüppurr soll ein Terrorverdächtiger gewohnt haben. Die Polizei beobachtete den Mann intensiv – und griff zu, bevor er seine möglichen Anschlagspläne umsetzen konnte.

Von Gregor Mayntz, 22.12.2017

Ein Jahr nach dem Anschlag mit einem Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt in Berlin hat die Polizei in Karlsruhe einen islamismusverdächtigen 29-Jährigen festgenommen, der mit einem Fahrzeug auf dem Schlossplatz möglichst viele Menschen töten wollte. Im australischen Melbourne raste ein 32-Jähriger mit hohem Tempo vorsätzlich in eine Menschenmenge und verletzte 14 Passanten teils schwer. Damit bestätigt sich ein weiteres Mal: Zivile Fahrzeuge sind zu einer potenziellen Waffe für Terror und Gewalt geworden.

Mit der jüngsten Festnahme bestätigt sich eine Entwicklung, vor der die Sicherheitsbehörden im Zusammenhang mit den militärischen Niederlagen des sogenannten Kalifats des Islamischen Staates (IS) wiederholt gewarnt hatten: Dass die Terrororganisation Anhänger dafür gewinnen könnte, vermehrt Anschläge in westlichen Ländern vorzubereiten. Gerade für die Verwendung von Fahrzeugen als Waffe gab es sogar ausgeklügelte Handlungsanweisungen im Internet.

In dem IS-Propagandamagazin „Rumiyah“ wird für Fahrzeuge als besonders einfach zu besorgende Waffen geworben. Sie seien sogar Messerattentaten vorzuziehen, da man nicht überall sicher mit einem Messer hinkomme, Fahrzeuge jedoch als unbedenklich angesehen würden. Von kleineren Autos wird abgeraten, da sie nicht für das gewünschte Ausmaß an Todesopfern sorgten. Es gelte auch, den Tatort sorgfältig auszuwählen, um einerseits viele Menschen treffen und andererseits zuvor stark beschleunigen zu können. Doppelreifen seien ebenfalls empfehlenswert, um mehr „Kuffar“, also Ungläubige, töten zu können.

Terrorverdächtiger kundete Schlosspark aus

Seit zwei Jahren ist eine auffällige Häufung von Anschlägen mit Fahrzeugen zu verzeichnen. In Nizza wurden im Juli vergangenen Jahres 86 Menschen getötet und über 200 verletzt, als ein islamistischer Attentäter am Nationalfeiertag in eine feiernde Menschenmenge raste. Ähnliche Anschläge wurden unter anderem in Columbus (USA), Berlin, Stockholm, London und Barcelona verübt.

Auch in Karlsruhe hatte der Terrorverdächtige vor Monaten damit begonnen, den Schlosspark auszukundschaften. Der in Freiburg geborene Deutsche, Sohn irakischer Eltern, war nach Angaben der Bundesanwaltschaft 2015 und 2016 in den Irak gereist, um sich dort vom IS an Waffen ausbilden zu lassen. Seit September habe er sich vergeblich als Fahrer bei mehreren Paketdiensten beworben. Er soll unter anderem geplant haben, in eine Menschenmenge entlang der Stände an einer Eisfläche zu rasen. In seiner Wohnung wurde nach Behördenangaben islamistische Propaganda sichergestellt. Gegen ihn wurde deshalb am Donnerstag Untersuchungshaft angeordnet.

Wie lange der gebürtige Freiburger in Karlsruhe-Rüppurr gewohnt hat, ist unklar. Unter den Klingelknöpfen hängt provisorisch ein weißer Zettel mit seinem Namen, ebenso am Briefkasten. Während der Mann am Donnerstag vom Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes angehört wird, geht das Leben der Menschen in dem Stadtteil ganz normal weiter. Wer vom Terrorverdacht in den Nachrichten gehört hat, nimmt es gelassen. „Ich fühle mich hier nach wie vor sicher“, sagt eine Frau beim Bäcker.

Intensive Überwachung

Auch dort, wo der Mann angeblich den Anschlag geplant hat, herrscht Normalbetrieb: An der zur Adventszeit aufgebauten Eisbahn am Schloss drehen selbst an diesem nasskalten Morgen Dutzende Schlittschuhläufer ihre Runden. Zwei Polizisten haben den Platz vor der Eisfläche im Blick. In einem Verkaufshäuschen steckt ein junger Mann Weintrauben auf Spieße. Angst habe er nicht, sagt er, und deutet auf den Platz. Wie soll denn da jemand mit einem Auto einen Anschlag verüben?

Tatsächlich ist der Schlossplatz unweit der Fußgängerzone nur durch enge Gassen zu erreichen. Schwere Absperrungen auf den Straßen gibt es daher nicht – anders als beim einige hundert Meter entfernten Weihnachtsmarkt. Dort erinnert ein Kranz an die Opfer des Anschlags von Berlin.

Der Tatverdächtige war als einer von inzwischen über 720 Gefährdern geführt und in der letzten Zeit intensiv überwacht worden, hieß es aus Karlsruhe. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) erklärte, die Festnahme zeige, dass die Sicherheitsbehörden in Deutschland aufmerksam seien und zum richtigen Zeitpunkt reagierten, wenn Personen als hochgefährlich erkannt würden. Unions-Innenexperte Stephan Mayer erklärte, die Festnahme zeige auch, wie richtig das damalige Verbot der Kampagne „Lies!“ gewesen sei, da der Verdächtige offenbar durch die Koran-Verteilungsaktion radikalisiert worden sei.

Automatisierte Bremssysteme bei Neuwagen angedacht

In Melbourne gingen die Behörden zunächst nicht von einem terroristischen Hintergrund der Tat eines Afghanen aus. Er war zur Feierabendzeit nach Zeugenaussagen mit rund hundert Stundenkilometern vorsätzlich in eine Gruppe von Passanten auf einem Fußgängerüberweg gerast. Möglicherweise geht es im Hintergrund um Drogenkonsum und psychische Probleme. An derselben Stelle hatte im Januar ein Fahrer mit seinem Auto sechs Menschen getötet und weitere 30 verletzt.

Angesichts der wachsenden Zahl von Angriffen mit Pkw und Lkw begrüßte SPD-Innenexperte Burkhard Lischka Überlegungen der Europäischen Union, in den nächsten Jahren schrittweise automatisierte Bremssysteme bei Neuwagen einzuführen. „Dies bietet die Chance, nicht nur die Gefahr von Terrorakten mit Kraftfahrzeugen zu minimieren, sondern auch die Zahl von Verkehrstoten zu senken“, sagte Lischka unserer Redaktion. Zu einer ehrlichen Diskussion gehöre allerdings, dass derartige Systeme nie völlig manipulationssicher sein dürften, so Lischka.