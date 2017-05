Bangkok. Sicherheit ist ein rares Gut in Afghanistan. Selbst Diplomaten können sich nicht gegen Gewalt schützen.

Das Blut der vielen Wunden sickert durch die dichte Staubschicht, die den Verletzten bedeckt. Auf den Ellbogen zieht sich der schwer verletzte Mann vorwärts. Seine Beine zieht er hinter sich her. Sollte er überleben, wird er wohl nie wieder gehen können. Aber jetzt – unter Schock – will er erst an dem vier Meter tiefen Bombenkrater des Anschlags ein paar Schritte von der deutschen Botschaft in der afghanischen Hauptstadt Kabul vorbei, weg von verbrannten Autoteilen und zerfetzten Leichen. Hilflos mobilisiert der Mann seine letzten Kräfte. Endlich erbarmen sich ein paar Sanitäter, heben ihn auf und rasen mit dem Mann in der Ambulanz in eines der überfüllten Krankenhäuser.

Vom Büro der Mobiltelefongesellschaft Roshan sind nur Trümmer geblieben. Noch Stunden nach dem Attentat, das um 8.30 Uhr (Ortszeit) mitten im morgendlichen Berufsverkehr mindestens 90 Tote und fast 400 Verletzte forderte, suchen Bergungsmannschaften nach Opfern in den Trümmern. „Wir brauchen dringend Blut für alle Krankenhäuser“, appelliert das Innenministerium an die Öffentlichkeit.

Ein paar Hundert Meter entfernt hämmern verzweifelte Afghanen mit bloßen Händen gegen die Eisentore des von einer italienischen Hilfsorganisation betriebenen Emergency Hospital. Sie wollen wissen, ob Verwandte von ihnen dort behandelt werden. Denn die Telefone funktionieren nicht mehr. Afghanistans kriegsgeplagte Einwohner sind an viele Schrecken gewohnt. Aber der Anschlag vom Mittwochmorgen trifft einen Nerv. Wieder einmal müssen Kabuls Bewohner erfahren, dass sie sich nirgendwo sicher fühlen können.

Die Bombe, die eine riesige Rauchwolke in den himmelblauen Himmel über Kabul jagte, verwandelt die dreistöckige deutsche Botschaft binnen Sekunden in ein gräuliches Mahnmal der Gefahren am Hindukusch. Ein Mitarbeiter einer privaten Sicherheitsfirma wurde getötet, mehrere deutsche Mitarbeiter verletzt, als die Druckwelle das aus den 50er Jahren stammende Gebäude durchschüttelte wie ein Kartenhaus.

Die Außenmauer aus Natursteinen, die seit Jahren auf der Innenseite regelmäßig verstärkt worden war, zerfiel teilweise in Staub. Die vor Jahren eingebauten Spezialplatten vor den Fenstern, mit denen Mitarbeiter just für den Fall eines Anschlags wie am Mittwoch geschützt werden sollten, baumeln wie nach einem schweren Erdbeben an den Resten ihrer Befestigungen.

Die Botschaft sieht plötzlich so baufällig aus wie die Argumente der deutschen Politiker, die Abschiebungen von Afghanen in den Krieg am Hindukusch befürworten. „Afghanistan ist sicher genug“, heißt es in Regierungskreisen Berlins immer wieder. Doch das Attentat zeigt, wie löchrig diese Behauptung ist. Zukünftig reicht ein Foto der demolierten Außenfassade der Vertretung als Beleg für die Gefahren, die in Kabul und dem Rest des Landes an nahezu jeder Ecke lauern. Dabei ist mehr als fraglich, dass das schlimmste Attentat in der afghanischen Hauptstadt seit Juli vergangenen Jahres spezifisch der deutschen Vertretung galt. „Es ist schwer zu sagen, was das genaue Ziel des Anschlags war“, erklärte ein Polizeisprecher, „es gibt so viele wichtige Gebäude in der Gegend.“ Die indische Botschaft ist gleich in der Nähe und wurde ebenso beschädigt wie die französische, die bulgarische und die japanische. Dort wurden zwei Diplomaten leicht verletzt.

Laut Kabuls Polizeichef General Hassan Shah Frogh war der gewaltige Sprengsatz in einem Lastwagen versteckt, in dem normalerweise Fäkalien aus Sickergruben abtransportiert wurden. Der Selbstmordattentäter am Steuer nutzte die stinkende Hülle und den dichten Berufsverkehr in der Hochsicherheitszone im Stadtviertel Wazi Akbar Khan. Angesichts der Blechlawine sind um diese Tageszeit die Straßenkontrollen relativ sporadisch.

Spekuliert wurde am Mittwoch darüber, dass die Talibanmilizen mit dem schweren Anschlag Rache genommen haben könnten für den Abwurf der 9500 Kilogramm schweren konventionellen Bombe im April über einem Höhlenkomplex, in dem sich der afghanische Ableger der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) verschanzt hatte.