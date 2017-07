Kommentar zur EU und den US-Sanktionen gegen Moskau

Brüssel hat längst begonnen, die derzeitigen transatlantischen Beziehungen auf den Prüfstand zu stellen. Europa wird neue Allianzen schmieden, kommentiert GA-Korrespondent Detlef Drewes.

Von Detlef Drewes, 31.07.2017

Wenn es noch eines Beweises für die strategische Kurzsichtigkeit der amerikanischen Regierung bedurft hätte, dann liegt er nun vor. Der Fehler der neuen Sanktionen gegen Russland liegt nicht nur in ihren Auswirkungen auf die Wirtschaft der befreundeten Europäer. Es bleibt auch taktisch unklug, Strafen zu beschließen, die nicht mit den Verbündeten abgesprochen sind, ja sogar deren energiepolitischen Lebensnerv treffen. Dies dann auch noch mit dem Versuch zu verbinden, sich selbst als Lückenfüller und damit Krisengewinnler ins Spiel zu bringen, macht die derzeitige Politik vollends zu einem diplomatischen Fehltritt.

Die USA zwingen Europa geradezu, ihre Engagements mit Russland zu verteidigen. Trumps Versuch, sich von Russland zu distanzieren, um die vielen Verdächtigungen ad absurdum zu führen, bewirkt das Gegenteil dessen, was er erreichen will. Er treibt einstige Verbündete Amerikas in die Arme Moskaus.

Die EU muss reagieren. Selbst wenn die Gegenmaßnahmen nur aus behutsamen Nadelstichen bestehen sollten, so machen sie doch einen Bruch deutlich, der noch vor Kurzem unvorstellbar gewesen wäre: Die EU geht gegen Washington vor. Das kommt einem Tabubruch gleich, den Trump verantworten muss.

Brüssel hat längst begonnen, die derzeitigen transatlantischen Beziehungen auf den Prüfstand zu stellen. Die bisherige Praxis, bei der Trumps Minister anschließend losgeschickt wurden, um die Unüberlegtheiten des Präsidenten zu relativieren, funktioniert nicht mehr. Europa wird neue Allianzen schmieden.