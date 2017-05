Luftwaffenstützpunkt in der Türkei

Berlin prüft wegen des Streits um Besuche deutscher Abgeordneter auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik alternative Standorte. Parlamentarier verlangen von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen eine schnelle Entscheidung.

Den Abgeordneten in Saal 2 700 des Paul-Löbe-Hauses reicht es. Ihre Geduld mit dem launischen und sperrigen Nato-Partner Türkei ist zu Ende. In diesen Tagen, da die Regierung in Ankara sich erneut weigert, deutsche Abgeordnete zum Besuch des Bundeswehr-Kontingents auf den türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik zu lassen, ist die Ansage an Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) unmissverständlich: Bis zur nächsten Sitzungswoche des Bundestages Ende Mai soll die Verteidigungsministerin sagen, „wo es hingeht“, wie SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold verlangt.

In ihrer Empörung über die ihrer Ansicht nach indiskutable Haltung der türkischen Regierung sind sich die Abgeordneten einig. Sie wollen ein Besuchsrecht dauerhaft und grundsätzlich und nicht nach Gutdünken und jedes Mal von Fall zu Fall wieder neu.

Arnold fordert, von der Leyen möge „jetzt sofort Abzugs- und Umzugspläne einleiten“. Der Verteidigungsexperte der Unionsfraktion, Henning Otte (CDU), betont gleichfalls, es könne nicht sein, „dass wir uns von der Türkei weiter an der Nase herumführen lassen“. Für die Grünen erklärt Agnieszka Brugger: „Die Bundesregierung muss endlich aufhören, sich von der türkischen Regierung vorführen zu lassen.“

Drei Stunden hat von der Leyen den Abgeordneten Rede und Antwort gestanden: Incirlik, Rechtsextremismus, Wehrmachtsandenken in Bundeswehr-Kasernen. Die Ministerin sagt nachher, man wolle – in Absprache mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) – im Streitfall Incirlik noch einmal das Gespräch mit dem Nato-Partner Türkei suchen.

Ankara wirft Bundesregierung Pakt mit Putschisten vor

Doch es hört sich an wie ein letzter Versuch. Schließlich wirft Ankara der Bundesregierung vor, diese paktiere gewissermaßen mit Putschisten, nachdem mehrere türkische Offiziere Asyl in Deutschland erhalten haben. Die türkische Regierung wiederum verdächtigt diese Soldaten, den Putsch gegen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan im Juli vergangenen Jahres unterstützt zu haben.

Die Antwort aus Ankara kam prompt: Wieder Besuchsverbot für deutsche Abgeordnete in Incirlik. Vermutlich wird Bundeskanzlerin Merkel in der kommenden Woche am Rande des Nato-Gipfels in Brüssel den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zum Streitfall Incirlik sprechen. Erfolgsaussicht: höchst ungewiss.

Doch für Merkel ist das Besuchsrecht für die Parlamentarier nicht verhandelbar: „Deutsche Abgeordnete müssen selbstverständlich deutsche Soldaten im Ausland besuchen können“, stellte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin nochmals klar. Der Koalitionspartner SPD fordert von Merkel derweil eine härtere Linie im Umgang mit dem Nato-Partner vom Bosporus. SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Christine Lambrecht: „Wir erwarten, dass Frau Merkel beim nächsten Nato-Gipfel eine Ansage macht.“

Jordanien könnte Ausweichquartier für Tornados werden

Wohl auch wegen der anhaltenden Verweigerung der Türkei hat die Bundesregierung inzwischen ein Team nach Jordanien in Marsch gesetzt, das im Königreich ein Ausweichquartier für die deutschen Aufklärungs-Tornados und das bis zu 250 Mann starke Bundeswehr-Kontingent erkunden soll, das eine internationale Koalition im Kampf gegen die Terrormiliz IS unterstützt. Da trifft es sich gut, dass auch von der Leyen an diesem Wochenende in Jordanien eintrifft. Die Verteidigungsministerin nimmt – schon länger geplant – an einer Wirtschaftskonferenz im Land teil.

Am Freitag will sich die Ministerin mit den Mitgliedern des deutschen Erkundungsteams treffen und wird wohl auch eine jordanische Luftwaffenbasis inspizieren. Ein Gespräch mit dem jordanischen König ist gleichfalls geplant. Nach den Erfahrungen mit der Türkei will von der Leyen an höchster Stelle sondieren, wie willkommen das Kontingent der Bundeswehr in dem nahöstlichen Land ist. Bereits vor einem halben Jahr hatte die Bundesregierung – nach Auftrag des Bundestages bei der letzten Mandatsverlängerung – wegen des schwierigen Verhältnisses zur Türkei acht alternative Standorte zu Incirlik ins Auge gefasst. Außer Jordanien sind oder waren auch Stützpunkte auf Zypern und in Kuwait im Gespräch.

Der deutsch-türkische Streit könnte auch das Treffen der Nato-Staats- und Regierungschefs in Brüssel belasten. Schließlich drängt US-Präsident Donald Trump, der erstmals an einem Nato-Gipfel teilnimmt, darauf, dass das Bündnis als Ganzes der von den Amerikanern geführten Koalition gegen die Terrormiliz IS beitritt. Trump will nicht nur einen höheren finanziellen Beitrag der Nato-Europäer zum Bündnis, sondern auch mehr militärisches Engagement.

Für Merkel steht fest: Auch wenn die Nato am Ende der internationalen Anti-IS-Koalition beitritt, werde Deutschland seinen Beitrag bei der Luftaufklärung nicht erweitern. Und auch Jens Stoltenberg hatte bei einem Besuch in Berlin betont: Ausbildungseinsatz im Irak und Luftaufklärung in Syrien Ja, an eventuellen Kampfeinsätzen in beiden Staaten würde sich das Bündnis aber nicht beteiligen. Merkel ermutigte Stoltenberg derweil, die Gespräche über eine Beteiligung der Nato an der Koalition weiterzuführen. Ein solcher Beitrag ist aus deutscher Sicht schneller machbar als ein deutliches Aufstocken des Verteidigungsetats.