Reaktionen auf Trumps Einreiseverbot

31.01.2017 Washington. Auf allen Ebenen formiert sich Widerstand vor allem gegen die Flüchtlings- und Einreisepolitik des neuen Präsidenten Donald Trump. Doch der hält unbeirrt an seinem autoritären und erzkonservativen Kurs fest.

Das Weiße Haus unter Kontrolle. Beide Kammern im Kongress auch. Fehlt nur noch der Oberste Gerichtshof. Und die Dominanz der Republikaner in Amerika wäre perfekt.

Mit der Nachbesetzung der Stelle des verstorbenen erzkonservativen Richters Antonin Scalia hat Donald Trump gestern Abend den ersten Schritt in Richtung Zeitenwende am „Supreme Court“ in Washington unternommen.

Was die neun auf Lebenszeit ernannten schwarzen Roben dort entscheiden, prägt von kontroversen Themen wie Abtreibung bis Todesstrafe das gesellschaftliche Klima in den Vereinigten Staaten nachhaltiger als jeder Präsident. Trumps Auswahl soll sicherstellen, dass Amerika letztinstanzlich nach rechts rückt.

Aber anstatt über den neuen Topjuristen und die Zukunft des Gerichts zu reden, liegt das Land mit sich und der Welt in einem zunehmend heftiger geführten Streit über den von Trump verhängten Einreisestopp für Menschen aus sieben muslimisch dominierten Staaten.

Proteste gegen das Dekret

In vielen Städten zwischen Ost- und Westküste gewinnen Proteste an Zulauf, die sich gegen das Dekret wenden. Vorgänger Obama unterstützt die Demonstrationen ausdrücklich. Mehrere Bundesstaaten wollen Klagen einreichen. Sie halten Trumps Erlass, der als Terrorprävention gedacht ist, für verfassungswidrig. Im Außenministerium haben über 100 Topdiplomaten einen Brandbrief unterschrieben. „Dieser Bann wird seine Ziele nicht erreichen und wahrscheinlich kontraproduktiv sein“, heißt es in dem Schreiben. Dagegen halten 57 Prozent der Amerikaner laut einer Umfrage Trumps Schritte für richtig.

Mehrere ausländische Regierungen, darunter auch die deutsche, haben in Washington interveniert, weil auch Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft von dem Einreisestopp betroffen sind, die Verbindungen nach Syrien, Iran, Irak, Sudan, Somalia, Libyen und Jemen haben. In Deutschland sind das etwa 140 000.

Großkonzerne von Google bis Ford sehen ihre international zusammengesetzten Belegschaften betroffen. Ebenso sind Universitäten, Profisportvereine und Künstler alarmiert. Sicherheitsexperten von FBI bis CIA sehen in Trumps Erlass ein Eigentor. Der Eindruck, dass sich die USA gegen Muslime stellen, gefährde die Sicherheit von Amerikanern im In- und Ausland.

Über 20 prominente Republikaner im Kongress haben sich gegen Trump gestellt und fordern Nachbesserungen. Spektakuläre Fälle – am Flughafen Washington wurde ein fünf Jahre alter Junge amerikanisch-iranischer Eltern stundenlang bei der Einreise festgehalten – bestätigen laut US-Medien den Eindruck, dass der Einreise-Bann „unverhältnismäßig und undurchdacht ist“.

Trump entlässt die vorläufige Justizministern Sally Yates

All das hat Interims-Justizministerin Sally Yates gebündelt und sich „wegen erwiesener Mängel“ gegen das Dekret gestellt. Trump reagierte auf die Arbeitsverweigerung drakonisch. Er wies die Kritik zurück, warf der Topjuristin, die bis zur Senatsbestätigung des neuen Ministers Jeff Sessions Dienst tun sollte, „Verrat“ vor und ließ sie entlassen. Auch der Chef der Einwanderungsbehörde wurde gefeuert.

Trump ist dabei rechtlich auf der sicheren Seite. Wie autoritär er von seiner Personalhoheit Gebrauch machte, das weckt in Washington „Zweifel an seinem Verständnis von Gewaltenteilung“, wie ein Kommentator dem Sender CNN sagte.

Yates Rauswurf erinnerte Demokraten an das sogenannte „Samstagabend-Massaker“ aus dem Jahr 1973. Damals hatte der vom Watergate-Skandal geplagte republikanische Präsident Richard Nixon die Führung des Justizministeriums entlassen, weil er sich von einem Sonderermittler bedroht fühlte. Später wurde Nixon des Amtes enthoben.

Ab heute wird die Debatte um das Einreiseverbot zwangsläufig mit dem wieder vollzähligen Obersten Gerichtshof verknüpft. Denn am Ende wird letztlich hier über die Verfassungsmäßigkeit des Banns entschieden.

Nach Scalias Tod hatte Präsident Obama im vergangenen Frühjahr mit Merrick Garland einen Juristen nominiert, der nicht links, sondern eher moderat gepolt ist. Trotzdem haben die Republikaner ihre Verhinderungsmehrheit genutzt und dem Kandidaten nicht einmal eine Anhörung gewährt. Trumps Kandidat wird es ähnlich ergehen. Allerdings wird sich die republikanische Mehrheit im Senat am Ende durchsetzen.

Damit ist das bestehende 4:4-Patt im wichtigsten Gericht des Landes Geschichte. Die vier liberalen Vertreter Elena Kagan, Sonia Sotomayor, Ruth Bader Ginsburg und Stephen Breyer standen zuletzt den in der Regel konservativ abstimmenden Kollegen Samuel Alito, Clarence Thomas, John Roberts und Anthony Kennedy unversöhnlich gegenüber. Weil Kennedy, obwohl noch vom republikanischen Präsidenten Ronald Reagan ernannt, nicht konsequent mit dem Rest der konservativen Bank stimmt, wird sich am Gewichtsverhältnis kurzfristig wenig ändern.

Völlig anders, und darauf setzen Trump und weite Teile seiner religiös grundierten Wählerschichten, stellt sich die Lage dar, wenn etwa die liberalen „Gralshüter“ Ruth Bader Ginsburg (83) und Stephen Breyer (78) freiwillig ausscheiden oder sterben. „Trump würde für sie ebenfalls rechtsideologisch linientreue Juristen installieren“, befürchten Bürgerrechts-Organisationen wie die ACLU.

Mit einem 7:2-Mehrheitsverhältnis zugunsten der Konservativen wäre dann der Weg frei für eine Rücknahme liberaler Errungenschaften. Allen voran das seit 44 Jahren geltende Recht auf Abtreibung. Auch darum gingen vor Kurzem Hunderttausende Frauen in Washington auf die Straße. (Dirk Hautkapp)