Nach dem Tod von Anis Amri

23.12.2016 Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel läutet nach Anis Amris Tod die Suche nach den Folgen aus dem Berliner Anschlag ein. „Wir werden jetzt mit Nachdruck prüfen, inwieweit staatliche Maßnahmen verändert werden müssen“, erklärte sie.

Wer sich nach der Nachricht aus Italien über Anis Amris Tod von den deutschen Ermittlern weitere Details erhofft hatte, wurde enttäuscht. Es blieb am Freitagnachmittag bei der offiziellen Feststellung von Generalbundesanwalt Peter Frank, dass die Fingerabdrücke des in Mailand Getöteten mit denen auf der Tür des Lastwagens, der in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz gerast war, identisch waren.

Über die Flucht des mutmaßlichen Attentäters durch Europa und Helfer, die Amri unterstützt haben könnten, sagte Deutschlands oberster Strafverfolger sinngemäß, dass er darüber auch gern mehr wüsste: „Für uns ist es jetzt von großer Bedeutung festzustellen, ob es bei der Tatvorbereitung, bei der Tatausführung und auch bei der Flucht des Gesuchten ein Unterstützernetzwerk, ein Helfernetzwerk, ob es Mitwisser oder Gehilfen gab.“ Auch im Bekennervideo des sogenannten Islamischen Staates sah Frank erst einmal „kein Täterwissen“ offenbart, was gegen eine IS-Beteiligung spräche. Zwei Stunden nach seinem Auftritt tauchte ein weiteres Video auf, in dem Amri der Terrormiliz Treue schwört.

Die Ermittlungen sind dementsprechend nicht abgeschlossen, wie alle staatlichen Stellen versichern. Im Bundeskriminalamt, etwa arbeitet über die Feiertage BKA-Chef Holger Münch zufolge „eine dreistellige Zahl von Ermittlern“ weiter an dem Fall. Am Freitag reiste ein Team nach Italien.

Für den Berliner Regierungsbetrieb ist Amris Tod das Startsignal dafür, um über politische Konsequenzen aus dem Attentat und Versäumnisse im Vorfeld zu sprechen. „Wir werden jetzt mit Nachdruck prüfen, inwieweit staatliche Maßnahmen verändert werden müssen“, erklärte Kanzlerin Angela Merkel, die noch unmittelbar nach dem Anschlag erklärt hatte, erst die Ermittlungsergebnisse abwarten zu wollen. „Alles weist darauf hin, dass Anis Amri derjenige war, der am Montagabend zwölf Menschen auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz tötete“, sagte Merkel jetzt – weshalb sie nun zu handeln bereit ist. Innenminister Thomas de Maizière und Justizminister Heiko Maas sind von ihrer Chefin beauftragt worden, „baldmöglichst“ entsprechende Vorschläge vorzulegen, die Merkel innerhalb der Regierung auch noch „zügig verabreden und umsetzen“ will.

In Berlin ist zu hören, dass es schon nächste Woche in einem wichtigen Punkt zu einer Einigung kommen könnte: Die SPD hat bisher Bedenken gegen einen Gesetzentwurf de Maizières vom Sommer angemeldet, demzufolge als Gefährder eingestufte Ausreisepflichtige wie Amri schon allein deshalb in Abschiebehaft genommen werden können. Die Sozialdemokraten könnten unter dem Druck der aktuellen Ereignisse – Amri konnte nicht in Abschiebehaft gehalten werden – sehr schnell zu einer Zustimmung gedrängt werden, heißt es.

Einen Anhaltspunkt dafür, dass es zusätzlich zu Verschärfungen bei den Meldeauflagen für bestimmte Personen kommen könnte, gab de Maizière bereits selbst. Aber auch die polizeiliche Begleitung der Schengener Reisefreiheit innerhalb Europas könnte nach der Erfahrung mit Amri wieder auf die Tagesordnung kommen. Der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster kritisierte am Freitag, „dass die ursprünglich beim Wegfall der stationären Grenzkontrollen vereinbarten Ausgleichsmaßnahmen immer nachlässiger umgesetzt werden“. Gut möglich, dass de Maizière Schusters Forderung nach einer EU-Überprüfung der Polizeimaßnahmen aufgreift. (Christopher Ziedler)