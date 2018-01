Kommentar zu den deutsch-türkischen Beziehungen

Recep Tayyip Erdogan steht in der Türkei in der Kritik.

Berlin. Trotz der versöhnlichen Töne aus der Türkei bleibt das Verhältnis zwischen Ankara und Berlin im neuen Jahr störanfällig, kommentiert Susanne Güsten.

Von Susanne Güsten, 02.01.2018

Zum ersten Mal hat die türkische Regierung ein gewisses Verständnis für die deutschen Sorgen um den inhaftierten Journalisten Deniz Yücel geäußert. Das ist ein sehr begrüßenswerter Start ins neue Jahr der krisengeschüttelten deutsch-türkischen Beziehungen. Ob Yücel nach der milden Kritik von Außenminister Mevlüt Cavusoglu an der türkischen Justiz mit einer baldigen Freilassung rechnen kann, ist allerdings nicht gesagt.

Der Fall ist unter anderem wegen der öffentlichen Vorverurteilung Yücels durch Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nicht so einfach aus der Welt zu schaffen wie der des Berliner Menschenrechtlers Peter Steudtner.

Zudem hat sich Erdogan in den vergangenen Tagen auf einen öffentlichen Streit mit seinem Vorgänger Abdullah Gül eingelassen, bei dem der türkische Präsident plötzlich politische Schwächen offenbart: Erdogan sieht sich einer wachsenden Unzufriedenheit in der eigenen Partei AKP gegenüber. In dieser Situation könnte der Staatschef versucht sein, Kompromisse im Fall Yücel zu vermeiden, die ihm als Schwäche ausgelegt werden könnten.

In den kommenden Monaten sind deshalb neue Irritationen fast unausweichlich. Denn auch andere Streitfragen, wie etwa die türkische Forderung nach Auslieferung von Erdogan-Gegnern durch die Bundesrepublik oder die deutsche Kritik an der Erosion des türkischen Rechtsstaates unter dem Ausnahmezustand, werden sich nicht ohne Weiteres lösen lassen. Trotz der versöhnlichen Töne aus der Türkei bleibt das Verhältnis zwischen Ankara und Berlin im neuen Jahr störanfällig.