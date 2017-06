Christliche Feste

Erst Karfreitag, dann Ostern, Christi Himmelfahrt, Pfingsten und schließlich Fronleichnam – das Frühjahr ist gespickt mit kirchlichen Feiertagen. Doch welchen Ursprung haben die Feste?

Karfreitag, na klar, wird der Todestag Jesu begangen, Ostern die Auferstehung gefeiert – so weit den meisten sicher bekannt. Aber Christi Himmelfahrt? Ist doch eher Vatertag als die Erinnerung an die Aufnahme Jesu in den Himmel. Fronleichnam ist das Fest zu Ehren des Leibes Jesu, das mit mehr oder weniger großen Prozessionen begangen wird.

Und Pfingsten? Es gilt als das Geburtsfest der Kirche. Genau 50 Tage nach dem jüdischen Pessachfest, an dessen Vorabend nach der Überlieferung Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl feierte, versammelten sich dessen Anhänger wie alle Juden damals zum Wochenfest (Schawuot).

Die Bibel beschreibt, dass alle Jünger vom Heiligen Geist erfüllt wurden und in fremden Sprachen zu reden begannen. Neugierig hätten sich Juden verschiedener Herkunft dort versammelt und zugehört. Ob diese aus Ägypten, Kreta oder Rom gekommen seien, jeder habe die Jünger Jesu in seiner eigenen Sprache reden hören.

Ein Wunder, hieß es damals. Aber auch eines, das den Auftrag zur Folge hatte, die christliche Botschaft überall zu verkünden. So haben es Theologen gedeutet. Und was hat das mit der Taube zu tun? Sie gilt als Symbol für den Heiligen Geist. So habe Jesus nach seiner Taufe im Jordan den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen sehen, heißt es in der Bibel.