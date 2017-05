Steuerpläne der Sozialdemokraten

Berlin. Das Ende des NRW-Wahlkampfs ist der Startschuss für den Wettbewerb der verschiedenen Parteikonzepte im Bundestagswahlkampf. Das plant die SPD.

Von Birgit Marschall, Eva Quadbeck, 13.05.2017

Am Tag vor der NRW-Wahl eröffnen die Parteien mit Details zu ihren Steuerplänen doch noch den Kampf um die Mitte der Gesellschaft. Unter dem Druck des Kopf-an-Kopf-Rennens sickerten in den vergangenen zwei Tagen Grundzüge durch. Union und SPD planen Steuererleichterungen.

Ursprünglich verfolgte NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft die Taktik, dass vor der Landtagswahl die Themen für den Bundestagswahlkampf der SPD noch keine Schlagzeilen machen sollten. Für Verwirrung sorgte am Donnerstag ein Auftritt von SPD-Finanzexperte Carsten Schneider im ZDF, der zunächst so verstanden worden war, als wolle SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz am Tag der Wahlnachlese am Montag das Steuerkonzept vorlegen, das seit Wochen unter der Führung von SPD-Vize Torsten Schäfer-Gümbel geschrieben wird.

Das Willy-Brandt-Haus beeilte sich, diese Ankündigung wieder aus der Welt zu schaffen. Vielmehr soll am Montag erstmals das Wahlprogramm der SPD in den Spitzengremien der Partei besprochen werden. Die Steuerfragen werden dabei eine zentrale Rolle spielen.

Mehrfach hatte Schulz verbal auf die „hart arbeitende Mitte“ der Gesellschaft gezielt. Die Entlastungspläne der SPD zielen stärker als die der Union auf untere Einkommen, doch achten die Sozialdemokraten zugleich genau darauf, die Wähler in der Mitte nicht zu vergessen. „Wir möchten erreichen, dass Leute mit relativ normalen Einkommen noch nicht den Spitzensteuersatz bezahlen müssen“, verspricht die Chefin des Bundestags-Finanzausschusses, Ingrid Arndt-Brauer (SPD). „Der greift ja schon, wenn man gut 50.000 Euro im Jahr verdient.

Die Leute teilen sich ihr Einkommen durch zwölf und fragen sich, warum sie mit weniger als 5000 Euro im Monat schon in den Spitzensteuersatz kommen“, so Arndt-Brauer. Deshalb müsse die Kurve im Einkommensteuertarif neu justiert werden. „Am unteren Ende sollte sie weniger steil ansteigen. Am oberen Ende müssen wir die Kurve nach rechts verschieben, so dass man frühestens erst ab circa 60.000 Euro Einkommen den Spitzensatz zahlt“, sagt die Finanzpolitikerin.

Die SPD bastelt zudem an einem Konzept zur Entlastung von Geringverdienern außerhalb des Steuersystems. Denn viele zahlen gar keine Steuern, dafür aber für ihre Verhältnisse hohe Sozialabgaben. „Für die, die gar keine Steuern zahlen, denken wir über ein kluges Konzept nach, wie wir sie bei den Sozialabgaben entlasten können“, sagt Arndt-Brauer. Denkbar sind etwa staatliche Zuschüsse zu den Rentenbeiträgen von Geringverdienern, die eine bestimmte Einkommensgrenze nicht erreichen.

Ein solches Programm wäre teuer – sehr teuer sogar. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) und das Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsforschungsinstitut (RWI) hatten die Kosten der SPD-Pläne unlängst für das „Handelsblatt“ auf 30 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Die SPD braucht also dringend eine Gegenfinanzierung. Die SPD will die Einnahmen aus der Bekämpfung von Steuerhinterziehung stark erhöhen. Mehr Steuern zahlen sollen aber auch Besserverdienende, private Erben und Kapitalanleger.

„Sehr hohe Einkommen müssten dann zur Gegenfinanzierung stärker als bisher besteuert werden“, bestätigt Arndt-Brauer. Die SPD will den Spitzensteuersatz von derzeit 42 auf möglicherweise 47 oder 48 Prozent anheben – für wen das gelten soll, ist noch offen. Im Gespräch ist ein höherer Spitzensteuersatz ab 80.000 bis 100.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen. Die Freibeträge bei der Erbschaftsteuer für Verwandte dürfte die SPD kappen. Auch will sie die Abgeltungssteuer abschaffen.

Auch bei der Union sind die konkreten Pläne noch nicht bekannt. Während CSU-Chef Horst Seehofer die „größten Steuersenkungen aller Zeiten“ versprach, hat die CDU schon eine Zahl genannt. „Wir wollen in einem Umfang von 15 Milliarden Euro eine Erleichterung beim sogenannten Mittelstandsbauch schaffen“, sagte die CDU-Vorsitzende am Donnerstag beim Ständehaus-Treff in Düsseldorf. Die Kanzlerin sprach sich auch dafür aus, die sogenannte kalte Progression im Tarifverlauf weiter abzumildern. „Das gilt für die Leute, die schon schnell in den Spitzensteuersatz geraten, Facharbeiter oder Menschen, die Überstunden machen“, benannte sie auch die Zielgruppe der Steuerpläne der Union.