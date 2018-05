Royales Eheversprechen

Windsor. Die Einladungen sind seit Wochen verschickt. Am 19. Mai ist es soweit: Prinz Harry und Meghan Markle heiraten in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor. Wer eingeladen ist, muss bei der Kleidung einiges beachten.

Von Dennis Scherer, 01.05.2018

Bevor Meghan Markle am 19. Mai mit Prinz Harry vor den Traualtar tritt, hat sie noch ihrer langjährigen Liebe Mike Ross das Jawort gegeben. Der wird in der amerikanischen Fernsehserie Suits von Patrick Adams gespielt. Die 36-jährige Markle spielt darin seit der ersten Folge die Rechtsanwaltsgehilfin Rachel Zane. Jetzt steigt sie aus der Serie aus, weil es sich für ein Mitglied der königlichen Familie nicht ziemt, in einer Fernsehshow aufzutreten. Für das Finale der siebten Staffel, das in den USA am 25. April zu sehen war, schrieb ihr Drehbuchautor Aaron Kosh deswegen eine Hochzeit auf den Leib. Er sei rechtszeitig gewarnt worden, dass durch Markles Privatleben die Handlung beeinträchtigt würde. „Wenn du eine Show anfängst, sagt dir niemand, dass du einplanen musst, dass einer deiner Schauspieler einen Prinzen heiraten wird“, sagt er.

Die Trauung von Markle und Prinz Harry findet am 19. Mai um 12 Uhr Londoner Zeit in der St.-Georgs-Kapelle von Schloss Windsor statt. Dort hatte auch Prinz Charles Camilla Parker Bowles geheiratet. Die Kleinstadt Windsor liegt etwa 40 Kilometer westlich von London.

Für Markle ist es bereits die zweite Ehe. Sie war von 2011 bis 2013 mit dem amerikanischen Filmproduzenten Trevor Engelson verheiratet. Den Ehering soll sie ihm per Post zurückgeschickt haben.

In einer Pferdekutsche nach Windsor

Meghan und Harry werden von Justin Welby getraut, dem Erzbischof von Canterbury. Im Anschluss fahren die beiden mit einer Pferdekutsche durch Windsor.

Die Einladungen für die Zeremonie sind schon seit einigen Wochen verschickt. Wer zu den 600 geladenen Gästen gehört, ist noch geheim. Fest steht aber, dass keine Politiker darunter sein werden – damit bricht das Paar mit einer Tradition. Es werden also weder die britische Premierministerin Theresa May noch der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle dabei sein. Dabei hat der 33-jährige Harry zu den Obamas einen guten Draht.

Harry und Meghan wollen auch, dass sich die Öffentlichkeit als „Bestandteil der Feierlichkeiten fühlt“. Deswegen dürfen 2640 Besucher auf dem Gelände von Schloss Windsor das Ereignis aus der Ferne miterleben. Sie können sehen, wie das Brautpaar an der Kapelle ankommt und mit der Hochzeitskutsche wieder abfährt.

Unter denen, die eine Einladung erhalten haben, sind auch viele junge Menschen: etwa der 14-jährige Reuben Litherland, der taub geboren wurde und an seiner Schule in den Pausen Stunden in Gebärdensprache gibt. Die 12-jährige Amelia Thompson war unter den Zuschauern des Ariana-Grande-Konzerts in Manchester, bei dem sich im Mai 2017 ein Selbstmordattentäter in die Luft sprengte. Sie bringt die Großmutter einer 15-jährigen Zuschauerin, die beim Anschlag ums Leben kam, mit.

Die Frage „Was soll ich anziehen?“ ist schon bei ganz normalen Hochzeiten für viele schwer genug. Aber was tragen, wenn man auf einer königlichen Hochzeit eingeladen ist? In den Einladungen ist auch die Kleiderordnung vorgegeben: Für Frauen „Day Dress“ und Hut – also ein Kleid, das nicht so lang und feierlich ist wie ein Abendkleid. Knielang muss es aber schon sein. „Und Strumpfhosen sind Pflicht“, sagt Königshausexpertin Leontine von Schmettow. „In diesen Kreisen läuft man nicht mit nackten Beinen rum.“ In der Kirche sollten außerdem die Schultern bedeckt sein. Da in der Einladung „mit Hut“ steht, geht es auf keinen Fall ohne. „Hut ist Pflicht, ganz klar“, sagt von Schmettow.

Uniform, Anzug oder „Morning Coat“

Männer, heißt es in der Einladung, sollen Uniform, Anzug oder „Morning Coat“ tragen. Wichtig ist die Krawatte. „Wir werden viele Anzüge mit Weste sehen“, ist von Schmettow überzeugt.

Und was trägt die Braut? Das zeigt sich erst, wenn Meghan auf den Altar zuschreitet. Alles, was das Kleid angeht, ist bis dahin streng geheim. Allerdings wird erwartet, dass sich Meghan für einen britischen Designer entscheidet. Was wohl sicher ist: Die Braut wird eine Tiara tragen. Kate trug bei ihrer Hochzeit mit William ein solches Diadem, das die Queen ihr geliehen hatte.

Für die festliche Dekoration in der Kapelle haben sich Harry und Meghan saisonale Blumen aus der Region gewünscht. Für den Blumenschmuck sollen neben weißen Rosen, Pfingstrosen und Fingerhut auch Buchen- und Birkenzweige verwendet werden. Um die Dekoration kümmert sich die Londoner Floristin Philippa Craddock. Sie hat schon für das Victoria and Albert Museum in London, Luxusmarken wie Christian Dior, Hermès und Lancôme sowie die britische Ausgabe der „Vogue“ gearbeitet. Nach der Hochzeit sollen die Blumen an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet werden.

Auch bei der Hochzeitstorte setzt das Paar auf Saisonales: eine Bio-Torte mit Zitronen und Holunderblüten. Backen wird sie Claire Ptak, die Besitzerin der renommierten Londoner Konditorei „Violet Bakery“. Die Kreation soll die „leichten Aromen des Frühlings“ verströmen. Meghan hatte die Konditorin einmal für ihren Lifestyle-Blog „The Tig“ interviewt. Der britische Starkoch Jamie Oliver sagt über Ptak, sie sei seine „Lieblings-Konditorin“.

Wer die Torte macht und wer für die Blumen zuständig ist, wird in der Regel nicht so früh verkündet. „Diese Hochzeit wird wahrscheinlich eine von jenen werden, die Leute wie mich irritiert, weil unaufhörlich das Protokoll gebrochen wird“, sagt William Hanson, britischer Experte für royale Etikette. Was den Traditionalisten außerdem bestürzt: Dass Harry und Meghan sich in der Öffentlichkeit ständig berühren und Händchen halten. Er sei gespannt, wie das in Zukunft weitergeht. „Es ist eine Form der Emotion, und in Großbritannien zeigen wir normalerweise nur gegenüber Hunden und Pferden Gefühle.“