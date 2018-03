Interview mit BDKJ-Vorsitzenden Björn Krause

An Ostern zieht es nach wie vor viele Menschen in die Kirche. Aber es sind oft Ältere, die man in den Bankreihen sieht. Benjamin Lassiwe sprach darüber mit dem Landesvorsitzender des Bundes der Deutschen katholischen Jugend (BDKJ) in Nordrhein-Westfalen, Björn Krause.

Von Benjamin Lassiwe, 30.03.2018

Herr Krause, treffen Sie an Ostern eigentlich viele junge Leute in der katholischen Messe?

Björn Krause: Davon gehe ich aus – denn ich gehe zum Gottesdienst in die Jugendkirche Gleis X hier bei uns im Bistum Essen. Das ist meine spirituelle Heimat, der Ort, an dem ich die Messe besuche.

Warum braucht es eine eigene katholische Jugendkirche?

Krause: Auf diese Frage gibt es viele Antworten. Oft hat man in normalen Pfarrgemeinden als Jugendlicher das Gefühl, in sehr überalterten Gruppen zu sein. Und es ist nicht immer schön, da der einzige junge Mensch zu sein. Ich will die Messe gemeinsam mit Menschen feiern, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind wie ich, die ähnliche Sorgen und Nöte haben.

Bleibt die Gemeinde der Jugendkirche auch später zusammen, oder gehen die älteren Jugendlichen dann irgendwann in die normalen Gemeinden?

Krause: Ich glaube schon, dass wir eher eine Gemeinde für eine Lebensabschnittsphase sind. Die normale Gemeinde zielt eher auf junge Familien und ältere Menschen, aber nicht auf Jugendliche und alleinstehende junge Erwachsene. Ich stelle mir vor, dass die klassische Pfarrgemeinde erst dann wieder ein Ort für mich ist, wenn ich mit der Familiengründung beschäftigt bin.

Was machen denn die Gemeinden falsch, dass sich Jugendliche dort nicht mehr zu Hause fühlen?

Krause: Man kann da nicht von „falsch machen“ reden. Es ist eher eine Frage, wer die Zielgruppe der gemeindlichen Angebote ist. Es geht darum, wie man die Liturgie gestaltet. Und wie gesagt: Ich habe ein besseres Gefühl, wenn ich im Gottesdienst um mich herum mehr Gleichaltrige finde. Und in der Gemeinde, in der ich wohne, gibt es kaum Gleichaltrige, die regelmäßig die Messe besuchen.

Was muss denn die Kirche machen, um für junge Leute attraktiver zu werden?

Krause: Die Kirche ist heute schon für viele Menschen attraktiv. Auch für junge Menschen. Aber es würde der Kirche helfen, zum Beispiel in ihren Entscheidungen transparenter zu sein. Wer heute jung ist, hat viele Möglichkeiten, etwas mit seiner Zeit zu machen. Und immer entscheidet man selbst darüber, was man wie macht. Darauf muss auch die Kirche reagieren. Man muss der Konkurrenzsituation gerecht werden. Junge Menschen wollen heute mehr mitreden, und selbst entscheiden. Sie wollen nicht, dass über sie bestimmt wird.

Der Jugendbischof der Deutschen Bischofskonferenz, Stefan Oster, hat Jugendverbänden wie dem BDKJ vorgeworfen, zu sehr Politik zu machen und sich zu wenig um den Glauben zu kümmern....

Krause: Ich kann die Kritik von Bischof Oster hören. Ich glaube aber, in meinem Glauben gibt es nichts, was ich nur im stillen Kämmerlein mache. Für mich hat mein ganzes Christsein eine politische Dimension. Ich muss aus meinem Glauben heraus in die Gesellschaft wirken. Ich kann verstehen, dass Bischof Oster sagt, kümmert Euch auch um Euer geistliches Leben. Aber zu sagen, die Jugendverbände seien zu politisch, ist aus meiner Sicht ein Kompliment.

Wie wirkt sich denn Ihr eigener Glaube in Ihrem Alltag aus?

Krause: Für mich ist es ein immanenter Teil meines Lebens. Das geht los, wenn ich ganz normal mit meinen Freundinnen und Freunden spreche, und wir plötzlich über Glaubensdinge reden. Das geht weiter mit dem täglichen Gebet oder damit, dass ich eben an vielen Sonntagen in die Messe gehe. Das würde ich schon als gelebte Spiritualität bezeichnen.

In Rom hat Papst Franziskus in diesem Herbst zu einer Jugendsynode eingeladen. Worauf hoffen Sie da?

Krause: Ich hoffe, dass die Bischöfe, die daran teilnehmen, die Anliegen und Wünsche der Jugendlichen ernst nehmen. Und dass sie Impulse in die weltweite Kirche senden. Da geht es teilweise um wichtige Themen, etwa die Frage, wie es mit den Frauen in der Kirche weitergeht. Das ist eine Frage, die viele Jugendliche bewegt. Da hoffe ich auf ernsthafte Gespräche.