Bericht zu Katastrophenschutz

Nach starken Regenfällen schwimmt 2010 ein Auto in Wachtberg in einer überfluteten Straße.

Düsseldorf. Der neue Katastrophenschutz-Bericht für NRW sieht Extremwetter als größtes Risiko an. Bei der Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk gibt es allerdings zu wenig Personal.

Von Thomas Reisener, 14.04.2018

NRW will künftig neben den Feuerwehren auch Hilfsorganisationen bei der Nachwuchsgewinnung unterstützen. „Es wird immer schwieriger, Menschen für das ehrenamtliche Engagement im Brand- und Katastrophenschutz zu gewinnen“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) unserer Redaktion. In den Engpässen beim Ehrenamt sieht der Minister eine Schwachstelle im Katastrophenschutz des Landes.

In NRW engagieren sich rund 80 000 Menschen für die Freiwillige Feuerwehr, 20 000 bei Hilfsorganisationen wie dem Arbeiter-Samariter-Bund oder dem Roten Kreuz und 18 000 beim NRW-Landesverband des Technischen Hilfswerks (THW). Auch aus Kostengründen sind die Feuerwehren in 365 der 396 NRW-Kommunen ehrenamtlich organisiert. Unter anderem wegen des Wegfalls des Zivilen Ersatzdienstes und der demografischen Entwicklung haben die Organisationen wachsende Probleme, ihre Sollstärken aufrecht zu erhalten.

Diese Entwicklung ist unbestritten, aber noch nicht mit konkreten Zahlen zu messen. Kommenden Donnerstag stellt Reul im NRW-Innenausschuss den „Grundlagenbericht Katastrophenschutz“ vor. Der Bericht liegt unserer Redaktion vor. Die größten Katastrophen-Risiken hierzulande sind Extremwetter, Hochwasser, Chemieunfälle, Pandemien, Tierseuchen sowie der Ausfall wichtiger Infrastrukturen etwa in der Telekommunikation oder in der Stromversorgung.

Der Bericht warnt insbesondere vor der Möglichkeit des Eintretens gleich mehrerer dieser Szenarien auf einmal. Dies sei „im Ballungsraum NRW mit viel Industrie und Verkehr ein besonderes Risiko“, dass die Katastrophenszenarien in NRW deutlich von vielen anderen Teilen Deutschlands unterscheide.

„Insgesamt funktioniert der Katastrophenschutz in NRW wirklich gut“, meint Reul. Neben den Problemen bei der Rekrutierung von ehrenamtlichen Kräften gebe es aber auch noch eine Thematische Schwachstelle: „Bei großen Unwetterlagen haben wir sicher noch ein bisschen Luft nach oben“, sagte der Minister. In dem Bericht heißt es dazu: „Beispielsweise haben wir in NRW in den zurückliegenden beiden Jahren in vielen Landesteilen Starkregenereignisse mit erheblicher Zerstörungskraft erlebt. Es muss davon ausgegangen werden, dass dieses Wetterphänomen zunehmen wird.“

Auch katastrophale Stürme wie Kyrill und Ela, die in NRW jeweils Millionenschäden verursacht haben, behandelt der Bericht beinahe wie eine Konstante. Neu in die Betrachtung der Katastrophenschutzrisiken aufgenommen wurden Terrorszenarien: „Gefährdungslagen, ausgelöst durch terroristische Angriffe, werden derzeit von den Sicherheitsbehörden insgesamt intensiver betrachtet“, so der Bericht. Daraus könnten sich die Szenarien „Massenanfall von Verletzten“, „Verbreitung von Giften“, eine „Pandemie“ oder die „Störung wichtiger Infrastruktur“ ergeben – lauter schlimme Szenarien, auf die der Katastrophenschutz sich in NRW aber vorbereitet sieht.

Der Bericht fasst die einjährige Arbeit einer Expertengruppe zusammen, in der unter anderem sämtliche Hilfsorganisationen, die Feuerwehr, die Kommunalen Spitzenverbände und die Bezirksregierungen mitgewirkt haben. Die Experten sollten unter anderem auf einer Skala von eins (niedrig) bis drei (hoch) bewerten, auf welche Katastrophen-Lagen das Land sich prioritär vorbereiten sollte. Dabei führte die Kategorie„Massenanfall von Verletzten (etwa durch Terror oder Verkehrsunfälle) die Liste mit dem Wert 2,5 an, gefolgt vom Szenario „Naturereignisse/Klimawandel“ (2,11) und dem Szenario „Ausfall kritischer Infrastruktur (2,0). Das konkrete Krisenszenario, bei dem die Experten die größte Eintrittswahrscheinlichkeit und den größten vorbeugenden Handlungsbedarf sehen, ist ein großflächiger Zusammenbruch der Stromversorgung (2,8).