Kommentar zur Freilassung von Mesale Tolu

Istanbul. Nach vielen Streitigkeiten zwischen der Türkei und Deutschland setzt die Freilassung von Mesale Tolu ein versöhnliches Ende an ein schwieriges Jahr zwischen beiden Staaten. Ob das auch Hoffnung für den noch inhaftierten Deniz Yücel ist, bleibt abzuwarten, meinte unsere Autorin.

Von Susanne Güsten, 18.12.2017

Mit einem versöhnlichen Signal beendet die türkische Seite ein schwieriges Jahr in den Beziehungen zwischen Ankara und Berlin. Die Haftentlassung der deutschen Übersetzerin Mesale Tolu durch ein Gericht in Istanbul ist eine bewusste politische Entscheidung. Der Beschluss beinhaltet die unausgesprochene Versicherung, dass Ankara nach dem wüsten Streit der vergangenen Monate bestimmte Grenzen der Auseinandersetzung anerkennt. Das heißt nicht, dass die Rückkehr zur Normalität einfach wird.

Es könnte aber bedeuten, dass die Streitpunkte zwischen beiden Ländern im neuen Jahr mit mehr Gelassenheit angegangen werden können. Schon die Freilassung des Berliner Menschenrechtlers Peter Steudtner im Oktober hatte die türkische Regierung mit dem ausdrücklichen Wunsch begleitet, im Verhältnis zur Bundesrepublik wieder Ruhe einkehren zu lassen. Insbesondere die wirtschaftlichen Sanktionen Berlins dürften entscheidend zum türkischen Einlenken beigetragen haben. Politische Differenzen zwischen den Staaten bleiben bestehen.

Die Frage ist nun, ob die Signale der Wiederannäherung auch beim schwierigsten Streit um einen Häftling in der Türkei weitergehen werden: Der deutsch-türkische Reporter Deniz Yücel sitzt seit Februar ohne Anklage in Haft. Yücels türkischer Pass und seine Vorverurteilung durch Staatspräsident Erdogan machen diesen Fall besonders kompliziert. Doch am Ende eines katastrophalen Jahres für die deutsch-türkischen Beziehungen gibt es zumindest die Hoffnung, dass die Abwärtsspirale gestoppt ist.