Kommentar zur Asylstatistik

Die Obergrenze muss nicht mehr kommen. Sie ist in ihrer Wirkung schon da. Die jüngste Asylstatistik für voriges Jahr belegt, dass die von Bundeskanzlerin Angela Merkel international verabredete Flüchtlingspolitik zu einem drastischen Rückgang der Asylbewerber auch in Deutschland geführt hat. Erst öffnete die Bundeskanzlerin im Spätsommer 2015 unbürokratisch die Grenzen für in Ungarn gestrandete Flüchtlinge. Kaum sieben Monate später schließen Staaten des westlichen Balkans die Flüchtlingsroute durch ihre Länder. Und die Europäische Union startet ihr Rückführungsabkommen mit der Türkei. Ein Ergebnis: Die Zahl der Asylbewerber von 890 000 in 2015 in Deutschland sank um fast zwei Drittel auf rund 280 000 vergangenes Jahr.

Die Zahl mag beruhigen und sie belegt, dass die Bundesregierung mitnichten untätig war, wie CSU-Chef Horst Seehofer in seiner Dauerfehde mit der CDU-Vorsitzenden Merkel suggeriert. Nur bleiben die Probleme, die zu Flucht und Vertreibung führen, ungelöst. Krieg in Syrien und im Irak, höchst instabile Lage in Teilen von Afghanistan, Armut und Terror durch islamistische Extremisten in Staaten Afrikas. Die Menschen in diesen (und in zahlreichen anderen) Ländern werden weiter versuchen, ihrer aussichtslosen Perspektive durch Flucht in eine bessere Welt zu entkommen.

Doch auch das deutsche Asylrecht, das, verankert im Grundgesetz, mit zu den Grundpfeilern dieser Demokratie zählt, wird diese Welt nicht allein zu einer besseren machen können. Asyl ist ein Grundrecht für politisch Verfolgte und wird nicht bei allen Fluchtursachen Anwendung finden. Das gehört zur Wahrheit ebenso, wie Deutschland nicht die Augen vor Krieg und Bürgerkrieg verschließen kann, und dies auch nicht tut.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge steht seit über einem Jahr unter Hochdruck. Die Flüchtlingswelle hat Deutschland – Bund, Länder und Kommunen – an die Grenzen seiner Belastbarkeit und in Teilen auch seiner Aufnahmefähigkeit geführt. Mit Hochdruck arbeiten die Behörden daran, endlich alle Flüchtlinge in Deutschland eindeutig zu identifizieren. Das neue Kerndatensystem soll dies sicherstellen, weil dann durch Fingerabdruck und andere biometrische Merkmale schnell verglichen werden kann, wer womöglich gerade einen dritten oder vierten Antrag auf dieselbe staatliche Leistung stellt. Noch gelingt dies nicht in allen 600 Ausländerbehörden der Republik, weil noch nicht alle auf demselben Stand der Technik sind. Aber der Leistungsbetrug in einem Land, das Schutz gewährt, muss ein Ende haben. Außerdem muss der Staat wissen, wer im Land ist und natürlich auch wo.

Am Ende bleibt die größte Herausforderung die Integration. Wer bleibeberechtigt und erwerbsfähig ist, muss sich schnell einfinden. Kein Weg in die Parallelgesellschaft, sondern in die aufnehmende Mehrheitsgesellschaft. (Holger Möhle)