30.12.2016 Berlin. EU-Parlamentspräsident will angeblich nicht gegen Parteichef Gabriel antreten. Die SPD entscheidet am 29. Januar.

Den angeblichen Rückzug von Martin Schulz aus dem Rennen um die SPD-Kanzlerkandidatur hat am Tag vor Silvester der „Spiegel“ vermeldet. Das könnte durchaus sein, weil der scheidende Präsident des Europaparlaments eng mit Parteichef Sigmar Gabriel befreundet ist, nie dessen Erstzugriffsrecht infrage gestellt hat. Für Schulz sprechen eigentlich nur noch, wie der Bundestagsabgeordnete Johannes Fechner sagt, „dass er in den Umfragen beliebter und ein Europaprofi ist“.

Aufregung verursacht die Meldung im Willy-Brandt-Haus aber nicht, da die Quelle eher dünn ist: Vor Weihnachten soll Schulz in kleiner Runde gesagt haben, er rechne nicht mehr damit, zum Zug zu kommen. Zugleich war aber zu lesen, über Gabriels Kanzlerkandidatur bestehe ebenfalls „keine 100-prozentige Sicherheit“. Entspannt heißt es daher in der Zentrale: „Es ist alles beim Alten, unser Zeitplan steht.“

Der sieht vor, dass die Entscheidung auf der Vorstandsklausur am 29. und 30. Januar fällt, wo auch Steinmeiers Nachfolge als Außenminister geregelt werden soll. Weil sich der engere Führungszirkel bereits am 10. Januar in der Nähe von Düsseldorf trifft, wird spekuliert, ob in Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt eine Vorentscheidung ansteht. Aus der Parteispitze heißt es, dort werde „nur über das Wahlprogramm und den Wahlkampf gesprochen, nicht über die K-Frage“. Die Begründung lautet, dass es „keine clevere Kommunikationsstrategie wäre, wenn aus der Sitzung ein Name nach außen dringt und wir spontan eine offizielle Kandidatenkür auf die Beine stellen müssen“. Das klingt plausibel, doch haben Indiskretionen der SPD schon den Zeitpunkt von Peer Steinbrücks Nominierung verhagelt - so hält sich das Gerücht, Gabriel könnte sich dort erklären.

Bisher jedoch halten sich auch die Akteure an das Drehbuch. So verwies der Sprecher des EU-Parlamentspräsidenten am Freitag auf den „Zeitplan zur Bestimmung des Kanzlerkandidaten, weswegen Martin Schulz sich derzeit nicht an der Debatte beteiligt“. Und Gabriels Lager betont, dass sein Krankenhausaufenthalt kurz vor Weihnachten und die stationär vorgenommene Magenverkleinerung, die manche schon als Zeichen dafür gedeutet haben, dass der Parteichef sich rechtzeitig gesundheitlich wappnen wolle für seine anstrengende Kanzlerkandidatur, schon von ganz langer Hand geplant gewesen sei.

In der Partei halten viele das Rennen dennoch für gelaufen – mit Gabriel als Sieger. Der SPD-Europaabgeordnete Jo Leinen: „Da Schulz' eigener Landesverband NRW so klar Gabriel befürwortet, hat er keine Hausmacht, um eine andere Entscheidung zu erzwingen.“ (CHRISTOPHER ZIEDLER)