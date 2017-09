Kommentar zum Todesfall bei der Bundeswehr

In Munster sind mehrere Soldaten kollabiert.

Wenn es tatsächlich stimmt, dass die jungen Soldaten bei großer Hitze in drei Gewaltmärsche hintereinander gezwungen worden sind, dann hätten Ausbilder und Vorgesetzte schwere Schuld auf sich geladen, kommentiert GA-Redakteur Holger Möhle.

Ein Fußmarsch bei der Bundeswehr und seine irreversiblen Folgen. Ein Offiziersanwärter stirbt, ein weiterer Soldat leidet bis heute an den Nachwehen der Tortur, zwei andere Soldaten sind inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen. Nur harte Ausbildung? Nein, das ist ein Skandal. Was macht die Ministerin? Ursula von der Leyen spricht nach Wochen der Untersuchung davon, dass „keine klare singuläre Ursache“ für den Tod gefunden worden sei.

Für die Eltern des toten Soldaten muss dies ein Schlag ins Gesicht sein. Der Sohn marschiert sich zu Tode und die Inhaberin der Befehls– und Kommandogewalt wie auch die militärischen Vorgesetzten geben vor, bislang nicht den Grund für den Tod bei diesem angeordneten Marsch finden zu können, bei dem auch drei weitere Soldaten kollabiert waren.

Wenn es tatsächlich stimmt, dass die jungen Soldaten bei großer Hitze in drei Gewaltmärsche hintereinander gezwungen worden sind, wie die Opposition im Bundestag herausgefunden haben will, dann hätten Ausbilder und Vorgesetzte schwere Schuld auf sich geladen. Das schöne Leitbild der Inneren Führung, das auf den aufgeklärten Staatsbürger setzt und brutale Rituale oder Schikane verurteilt, würde ad absurdum geführt.

Dass der Hinweis, wonach in der Kompanie im niedersächsischen Munster am Tag des Marsches mehrere Führungskräfte wegen Urlaubs fehlten, überhaupt bemüht werden muss, ist bedenklich genug. Es riecht nach Führungsversagen. Der Fall muss aufgeklärt werden, bevor an einem anderen Standort die nächsten Marschopfer beklagt werden.