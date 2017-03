Wahl in Hongkong

Peking.

26.03.2017

Noch vor Kurzem hatte kaum einer in Hongkong wirklich was gegen Carrie Lam. Als Verwaltungschefin der südchinesischen Wirtschaftsmetropole hatte die 59-Jährige den Ruf, profundes Sachwissen zu haben und ihre Arbeit pflichtbewusst zu erfüllen.

Seitdem Peking sie aber als Nachfolgerin des äußerst unbeliebten und nun scheidenden Regierungschefs CY Leung favorisiert, hat eine Mehrheit der Bevölkerung sie zum Hassobjekt erklärt. In allen Umfragen lag sie zuletzt weit abgeschlagen hinter ihrem Rivalen John Tsang. Nun ist sie dennoch zur neuen Regierungschefin der südchinesischen Sonderverwaltungszone gewählt worden. Rund zwei Drittel der insgesamt 1194 Mitglieder eines Wahlkomitees stimmten am Sonntag für sie. Lam ist damit die erste Frau an der Spitze von Hongkong.

Genau genommen handelte es sich gar nicht um eine Wahl – zumindest um keine freie. Nach dem Grundsatz „ein Land, zwei Systeme“ genießt die frühere britische Kronkolonie seit der Rückgabe an China 1997 zwar Sonderrechte wie Meinungsfreiheit. Zudem gibt es ein von den politischen Machthabern unabhängiges Rechtssystem. Bislang war das zumindest der Fall.

Doch statt dass die rund sieben Millionen Hongkonger entscheiden, wie es ihnen einst auch in Aussicht gestellt wurde, durften nur die knapp 1200 Mitglieder des Wahlkomitees an die Urne treten. Und 900 von ihnen sind direkt von Peking ernannte Delegierte oder aus berufsständischen Vertretern, die allesamt Peking-treu sind. Die chinesische Führung wollte Carrie Lam als Regierungschefin. Und nun bekommt Peking sie auch.

Die gebürtige Hongkongerin kommt aus armen Verhältnissen. Nach dem Besuch einer katholischen Mädchenschule studierte sie Sozialwissenschaften und trat im Anschluss ihres Abschlusses gleich in den Staatsdienst. Sie war viele Jahre in der Finanzverwaltung tätig, später für den sozialen Wohnungsbau zuständig.

Nach ihrer Wahl am Sonntag versprach Lam, die tiefen politischen Gräben in der Metropole schließen zu wollen. Es habe sich „viel Frust“ aufgestaut. Sie werde sich als Regierungschefin daher vor allem darauf konzentrieren, die gesellschaftliche Spaltung zu überwinden.

Doch viele bezweifeln, dass ihr das gelingen wird. Zuletzt erweckte Carrie Lam immer stärker den Eindruck, dass auch sie nur eine Handlangerin Pekings ist. Als im vergangenen Jahr Agenten vom chinesischen Festland wegen angeblich KP-kritischer Literatur Hongkonger Buchhändler entführen ließen, hielt sie sich mit Kritik an die Führung in Peking zurück.

„Sie weiß sich nicht für die Interessen der Hongkonger einzusetzen“, kritisiert Anson Chan, die früher selbst Verwaltungschefin der Wirtschaftsmetropole war. „Sie ist ein Albtraum für uns“, sagt auch Joshua Wong, der junge Aktivist, der 2014 die größten Demokratieproteste angeführt hat, die Hongkong bis dahin erlebt hat. Hunderte Demokratie-Aktivisten protestierten auch am Sonntag gegen ihre Wahl. In Sprechchören kritisierten sie die Auswahl der Kandidaten durch die kommunistische Führung in Peking.

Sollte Lam im Laufe ihrer Amtszeit wegen ihres Peking-freundlichen Kurses noch mehr Hass auf sich ziehen – sie müsste nicht in Hongkong bleiben. Auch eine Flucht aufs chinesische Festland könnte ihr erspart bleiben. Sie könnte stattdessen auf die Unterstützung ihrer drei Söhne setzen. Sie haben allesamt britische Pässe. Das macht Lam in den Augen der Hongkonger allerdings noch weniger glaubwürdig.