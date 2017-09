Kommentar zum Diesel-Gipfel

Demonstranten von Bündnis 90/Die Grünen, stehen vor dem Bundeskanzleramt in Berlin während des Diesel-Gipfels mit dem Schriftzug "Geld allein macht die Luft nicht sauber" und werfen mit Mehl.

Die Autoindustrie hat getrickst, geschönt, betrogen. Sie muss von der Politik, die viel zu lange viel zu zögerlich war, in die Pflicht genommen werden, kommentier GA-Redakteur Holger Möhle.

So also sieht ein schnell geschlossener Diesel-Frieden aus: Erst gibt es Geld. Und dann gibt es noch etwas mehr Geld für die Kommunen obendrauf. Knapp drei Wochen vor der Bundestagswahl erkauft die Bundesregierung das Stillhalten der Kommunen mit insgesamt einer Milliarde Euro – ein Scheinfrieden. Im Eiltempo stocken Angela Merkel und Sigmar Gabriel den Fonds „Nachhaltige Mobilität für die Stadt“ noch vor der Bundestagswahl um 500 Millionen Euro auf nun eine Milliarde Euro auf, um Unruhe wegen drohender Diesel-Fahrverbote erst gar nicht aufkommen zu lassen. Die Kommunen nehmen das Steuergeld dankend an, sind aber trotzdem nicht zufrieden, weil sie es ausbaden müssen, wenn die Gerichte das letzte Wort haben werden.

Die Bundesregierung lässt die Autoindustrie, gemessen an dem von ihr angerichteten Diesel-Schlammassel, mit einem vergleichsweise schmalen Beitrag von 250 Millionen Euro davon kommen, der den Autobossen beim ersten Diesel-Gipfel Anfang August abgerungen worden war. 250 Millionen also von den Herstellern, 250 Millionen vom Bund. Und nun schießt der Bund nochmals 500 Millionen Euro Steuergeld hinterher, um die heimische Autobranche als Schlüsselindustrie nicht weiter zu belasten. Auch das ist Politik – erst recht vor einem Wahltag. Das riecht ein wenig stark nach Aktionismus.

Doch Bund, Länder und Kommunen wissen: Sie werden um Diesel-Fahrverbote nur herumkommen, wenn sie den Gerichten den ernsthaften Willen dokumentieren können, schnell und wirksam etwas gegen die Stickoxid-Belastung in den Städten zu tun. Die von den Herstellern zugesagten Software-Updates reichen nicht, um die Situation zu heilen. Die Hersteller ausländischer Fabrikate sind zudem noch nicht einmal mit im Boot – weder mit einem Beitrag in den Mobilitätsfonds der Städte, erst recht nicht bei der Nachrüstung. Die Städte werden nicht über Nacht ihre Fuhrparks von alten Diesel- auf emissionsfreie Elektrobusse umstellen können. Vor allem: Die Kommunen können nicht das, was bei Millionen Diesel-Pkw über Jahre versäumt und verpfuscht worden ist, nur über eine Modernisierung ihres städtischen Fuhrparks ausgleichen. Dazu braucht es mehr. Und dazu müssen die Hersteller, wenn die Stickoxid-Grenzwerte denn endlich eingehalten werden sollen, auch die sogenannte Hardware jener Diesel-Pkw nachrüsten, die sie ihren Kunden unter falschen Versprechen verkauft haben.

Mit ihrem Vorstoß, Fahrverbote tunlichst zu vermeiden, sorgt die Große Koalition dieses Mal wieder in trauter Eintracht für Ruhe beim Wahlvolk. Doch es bleibt dabei: Die Autoindustrie hat getrickst, geschönt, betrogen. Sie muss von der Politik, die viel zu lange viel zu zögerlich war, in die Pflicht genommen werden. Auch dies gehört zur Pflicht einer Regierung – vor und nach einem Wahltag.