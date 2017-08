Anschläge in Katalonien

Berlin. Das Attentat in Barcelona beeinflusst auch den Wahlkampf in Deutschland. Die Kommunen fordern neue Präventionszentren und die SPD kritisiert Innenminister de Maizière.

Von Jan Drebes, Birgit Marschall, Gregor Mayntz, 19.08.2017

In Deutschland haben Politiker von Bund und Ländern sowie die Kommunalverbände mit Bestürzung auf die Terroranschläge in Barcelona und Cambrils reagiert. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) zeigte sich „tief erschüttert“ über die Terroranschläge mit 14 Toten. Bei den schon bekannten Tätern gebe es bislang keinen Deutschlandbezug, sagte der Minister. Dennoch lösten die Anschläge eine Debatte über Konsequenzen auch in Deutschland aus.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) warf de Maizière (CDU) zu wenig Engagement im internationalen Anti-Terror-Kampf vor. „Um die Menschen besser schützen zu können, brauchen wir dringend eine bessere Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden in Europa“, sagte er unserer Redaktion. Das betreffe die Datensysteme, die Stärkung von Europol und die bessere Sicherung der Außengrenzen des Schengenraums. „Hier hatte Herr de Maizière lange genug Zeit, tätig zu werden. Bis heute ist zu wenig passiert“, sagte der SPD-Politiker, der im Bundestagswahlkampf die Innenpolitik seiner Partei vertritt. Gleichzeitig verurteilte Pistorius den Anschlag in Spanien. „Die Täter und Hintermänner müssen identifiziert, ermittelt und für diese Taten verurteilt werden. Die spanischen Behörden müssen jede Unterstützung aus Deutschland bekommen, die sie hierfür brauchen“, sagte Pistorius und rief dazu auf, „Präventionsarbeit unbedingt auch in den Fokus unserer Sicherheitspolitik“ zu stellen, um Radikalisierung vorzubeugen.

EU soll gemeinsam agieren

„Der internationale Terrorismus macht leider an keiner Landesgrenze halt“, sagte Justizminister Heiko Maas (SPD). „Wenn wir uns effektiv schützen wollen, brauchen wir eine gute Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden in Europa“, so der SPD-Politiker. „Wir brauchen in der EU einen besseren Austausch aller vorhandenen Informationen über extremistische Gewalttäter.“ Die EU-Staaten müssten gegen alle Formen von Extremismus und Terror möglichst geschlossen vorgehen.

Gemeindebunds-Geschäftsführer Gerd Landsberg forderte die Einrichtung von Präventionsstellen in allen deutschen Kreis-Polizeistellen. „Wir brauchen dringend mehr Warnhinweise aus der Bevölkerung, insbesondere aus der muslimischen Bevölkerung, um Radikalisierungen von Mitbürgern rechtzeitig zu erkennen“, sagte Landsberg. „Deshalb fordern wir, in allen Kreis-Polizeibehörden möglichst flächendeckend Präventionszentren mit zwei, drei Mitarbeitern einzurichten“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds. „Sie sollen Ansprechpartner und Anlaufstelle für alle Bürger sein, die verdächtige Veränderungen bei ihren Nachbarn melden möchten“, sagte Landsberg.

Kleinere Städte sind auch im Fokus

IS-Terroristen suchten sich auch in Deutschland immer wieder Ziele, mit denen sie international den größten medialen Erfolg erzielten. „In Deutschland ist das natürlich an erster Stelle Berlin. Aber auch Städte wie Hamburg, München, Frankfurt, Köln oder kleinere Städte stehen sicher auch im IS-Fokus“, sagte Landsberg. Bund, Länder und Städte haben daher ihre Bemühungen für mehr Sicherheit und den Schutz der Menschen vor Gewalt in den vergangenen Monaten nochmals verstärkt und auch Sicherheitskonzepte überprüft“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städtetags, Helmut Dedy.

Nach dem Verdrängen der Terrororganisation IS aus weiten Teilen Syriens und des Iraks und aus der Millionenstadt Mossul haben die Ausreisen in den Dschihad nachgelassen. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen ist die Zahl von 940 Dschihadisten aus Deutschland im IS-Kampfgebiet seit Wochen konstant, 145 von ihnen scheinen verstorben zu sein, mehr als 300 sind inzwischen nach Deutschland zurückgekehrt. Die Kämpfer sind meist jünger als 30.