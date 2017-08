Konzept soll vorgelegt werden

Schulministerin Yvonne Gebauer will den Gymnasien vom Schuljahr 2019/20 an eine Rückkehr zur neunjährigen Gymnasialzeit ermöglichen.

Düsseldorf. Die Opposition sieht bei der Rückkehr zu G9 in NRW noch jede Menge Fragezeichen. Das Schulministerium will am 25. August ein konkretes Konzept vorlegen.

Von Kirtsen Bialdiga, 12.08.2017

Die SPD-Opposition in Nordrhein-Westfalen sieht große Ungereimtheiten bei der geplanten Rückkehr zu G9 an Gymnasien. „Wenn die Landesregierung ihre Pläne nicht schnell konkretisiert, wird das Chaos in der Schullandschaft größer, als man heute denkt“, sagte gestern die Vizevorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Eva-Maria Voigt-Küppers. Noch gebe es jede Menge Fragezeichen. Das Schulministerium wollte sich gestern dazu nicht äußern. Ein konkretes Konzept für die Umstellung auf G9 werde die Ministerin am 25. August vorlegen.

FDP-Schulministerin Yvonne Gebauer will den Gymnasien vom Schuljahr 2019/20 an eine Rückkehr zur neunjährigen Gymnasialzeit ermöglichen. Damit würden jene Schüler, die jetzt in das dritte Schuljahr kommen, als erster Jahrgang die längere Gymnasialzeit durchlaufen. Das Turbo-Abitur soll künftig nur noch als Option bestehen bleiben, wenn sich ein Gymnasium ausdrücklich dafür ausspricht. Dabei soll G9 dem Koalitionsvertrag zufolge nicht nur an Ganztags-, sondern auch an Halbtagsgymnasien möglich sein.

Kritik vor allem an G9-Plänen für Halbtagsgymnasien

Hier setzt ein Kritikpunkt der SPD-Opposition an: Im Halbtagsbetrieb sei es nicht möglich, auf die von der Kultusministerkonferenz beschlossenen 188 Jahreswochenstunden zu kommen, sagte Voigt-Küppers. Den Schülern würden acht Unterrichtsstunden fehlen. Das seien genau jene Stunden, die an Gesamtschulen zur individuellen Förderung benachteiligter Schüler gebraucht würden. Damit bleibe die Bildungsgerechtigkeit auf der Strecke.

Um das Stundendefizit aufzuholen, müssten die Halbtagsschüler zudem täglich sieben Unterrichtsstunden haben, rechnete Voigt-Küppers vor. Dabei werde doch die Rückkehr zu G9 gerade auch deshalb angestrebt, um den Stress für die Schüler zu reduzieren. Im ungünstigsten Falle könnten die fehlenden Stunden dazu führen, dass andere Bundesländer NRW-Schulabschlüsse nicht anerkennen würden, warnte Voigt-Küppers. Bisher sei aber kein solcher Fall in Deutschland bekannt.

Jeder Schüler sollte selber entscheiden können

Eine weitere Ungereimtheit im Zusammenhang mit der Rückkehr zu G9 ist aus Sicht der SPD, wie eine zwischen G8 und G9 ausgewogene Schullandschaft gerade auf dem Land zu erreichen ist. Ein Problem dabei sei, dass die Schulkonferenzen nur eine Entscheidung für die eigene Schule träfen und überdies für kommende Schülergenerationen.

Das Konzept der SPD sehe hingegen vor, dass jeder Schüler individuell mit seinen Eltern für sich entscheiden könne, ob er acht oder neun Jahre am Gymnasium bleiben möchte.

Große Zweifel äußerte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Voigt-Küppers auch daran, ob es der Landesregierung gelingen könne, rechtzeitig die erforderlichen 400 zusätzlichen Lehrer einzustellen. Der Markt sei leergefegt.