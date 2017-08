Die Pleite von Air Berlin und die Folgen

Frankfurt. Das Tauziehen um den Pleiteflieger Air Berlin hat begonnen. Den Interessenten geht es vor allem um die Start- und Landerechte. Umstritten ist dabei vor allem der Hilfskredit der Bundesregierung

Von Brigitte Scholtes, 16.08.2017

. Air Berlin wird zunächst weiterfliegen – auch wenn Konkurrent Ryanair Beschwerden beim Bundeskartellamt und bei der EU-Wettbewerbskommission eingereicht hat. Das ist beruhigend für all die Urlauber, die ansonsten Schwierigkeiten hätten, ihren Rückflug anzutreten. Genau deshalb hatte die Bundesregierung am Dienstag einen Überbrückungskredit von 150 Millionen Euro gewährt, der soll den Flugbetrieb für die nächsten drei Monate sichern. In dieser Zeit soll auch klar sein, wie es mit dem Unternehmen weitergeht.

Klar scheint bisher nur, dass die Fluggesellschaft zerschlagen wird. Flugzeuge besitzt Air Berlin seit Juli vorigen Jahres nicht mehr, die sind unter anderem verleast an die Lufthansa-Töchter Eurowings und Austrian Airlines. Doch das eigentliche Kapital der Fluggesellschaft sind die „Slots“, also die Zeitfenster für Starts und Landungen an den Flughäfen. Da sind vor allem die in Berlin, Düsseldorf und München interessant, einige wenige besitzt Air Berlin auch in Frankfurt. Solange die Fluggesellschaft fliegt, bleiben diese Slots erhalten. Werden sie nicht mehr bedient, verfallen sie automatisch.

Die Fluggesellschaft noch eine Weile am Leben zu halten, dürfte deshalb ein Hintergrund für den Überbrückungskredit sein – und die wohl einzige Chance, dieses Geld wiederzusehen. Denn an den Slots dürften die Konkurrenten – allen voran Lufthansa und Branchengerüchten zufolge auch Easyjet – interessiert sein, gegebenenfalls auch die irische Billigfluggesellschaft Ryanair, die in Deutschland ja weiter stark expandieren möchte. Ryanair-Chef Michael O'Leary wittert jedoch ein Komplott zwischen der Bundesregierung und deutschen Fluggesellschaften. Die Insolvenz sei künstlich erzeugt und offensichtlich aufgesetzt, damit Lufthansa eine schuldenfreie Air Berlin übernehmen könne.

Eine „abwegige These“ sei das, wehrte sich Wirtschafts-Staatssekrretär Matthias Machnig gestern im ZDF-Morgenmagazin. Denn am Ende werde nicht eine Airline Air Berlin komplett übernehmen, somit sei dann auch der Wettbewerb gesichert. Das Geld sei ein Übergangskredit, bis die Vertragsverhandlungen mit anderen Airlines abgeschlossen seien, stellte auch das Bundeswirtschaftsministerium gestern nochmals klar: „Somit ist keine nachhaltige Wettbewerbsverzerrung im Markt zu sehen.“

Wie lange dieses Geld reicht, hängt jedoch auch von der Buchungslage ab. Wenn die Passagiere nicht mehr buchen, könnte das Geld schneller aufgezehrt sein als erwartet. Die Bundesregierung rechnet damit, dass der Flugbetrieb mit dem Kredit bis Ende November möglich ist. Mehr als diesen Kredit solle man jedoch nicht in die Fluggesellschaft stecken, sagte CSU-Chef Horst Seehofer der FAZ. Er halte es zwar für gerechtfertigt, den Urlaubern zu helfen – da seien täglich bis zu 80 000 Passagiere betroffen. Aber weitere staatliche Hilfen dürfe es nicht geben: „Wir würden faktisch den Vereinigten Arabischen Emiraten helfen“, sagte er mit Blick auf den Großaktionär Etihad, „und die haben ein bisschen mehr Geld als wir.“

Einen Grund für die Pleite des Hauptstadtcarriers sieht Air Berlin auch in den Verzögerungen beim Bau des Berliner Flughafens. Da sei gerade sein Unternehmen auch Opfer, sagte der Chef der insolventen Airline, Thomas Winkelmann, der Wochenzeitung „Die Zeit“. „Wir haben unser gesamtes Konzept der Umsteigeverkehre auf diesen neuen Flughafen ausgelegt.“ Dieses Konzept sei am Flughafen Tegel aber nicht umzusetzen.

Mit Spannung beobachten Experten jetzt jedoch den weiteren Fortgang der Aufteilung. Dass Ryanair da gar nicht zum Zuge kommt, glauben Beobachter zwar nicht: „Die werden auch ein Stück vom Kuchen abbekommen“, glaubt Stefan Schöppner, Analyst der Commerzbank. Im anderen Fall und wenn er wirklich an einer Übernahme interessiert sei, würde Ryanair-Chef Michael O'Leary das sicher thematisieren, ist zu hören. Denn der Ire ist um deutliche Wortmeldungen nie verlegen.

Sollte Air Berlin abgewickelt und zerschlagen werden, würden zunächst die Kapazitäten fehlen. Das könnte also theoretisch zu höheren Preisen führen. „Air Berlin ist ziemlich schwach gewesen“, glaubt jedoch Analyst Schöppner. Deshalb werde es auf den wesentlichen Strecken weiter einen starken Wettbewerb geben und die Preise könnten niedrig bleiben. Sollte jedoch Lufthansa Air Berlin allein übernehmen, würde die Kranichlinie zum Monopolisten. Nach Berechnungen von Ryanair würde sie dann ihren Marktanteil bei Inlandsflügen von 68 auf 95 Prozent ausbauen, insgesamt käme sie damit in Deutschland auf 60 statt wie bisher 47 Prozent.

Für Verwunderung sorgt jedenfalls, dass die Bundesregierung offenbar im Schulterschluss mit Lufthansa die Restrukturierung betreibt. Es habe ja schon ein „Geschmäckle“, dass Winkelmann, ehemals Chef der Lufthansa-Tochter Germanwings, seit Februar die Geschicke von Air Berlin steuere, ist zu hören. Lufthansa will ja, wie die Fluggesellschaft am Dienstag selbst mitgeteilt hatte, Teile der Air-Berlin-Gruppe erwerben. Man biete damit auch die Möglichkeit zur Einstellung von Personal. Auch Easyjet soll seit Wochen mit Air Berlin in Verhandlungen sein. Das fliegende Personal habe gute Chancen, glaubt auch die Gewerkschaft Verdi. „Auf dem Markt wird viel Personal gesucht“, sagte Bundesvorstandsmitglied Christine Behle, gestern. Schwieriger werde es für die Mitarbeiter in der Verwaltung, denn jeder mögliche Übernehmer habe ja schon eine Verwaltung. 1200 sind allein in der Berliner Zentrale beschäftigt. In jedem Fall aber könne es Einbußen geben, warnte Stefan Schöppner, Analyst der Commerzbank. Ob die neuen Arbeitgeber dem Air-Berlin-Personal die gleichen Konditionen böten, sei fraglich. Noch erhalten die 7200 Mitarbeiter ihre Löhne. Während des vorläufigen Insolvenzverfahrens zwischen August und Oktober übernimmt das die Bundesagentur für Arbeit.