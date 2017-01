07.01.2017 Washington. Dan Coats, früherer US-Botschafter in Berlin, soll Donald Trumps oberster Chef der 16 Dienste werden. Amtsinhaber James Clapper hatte nach der Wahl von Trump seinen Rücktritt eingereicht.

Dan Coats weiß wie wenige, wie es ist, wenn sich amerikanische Sicherheitsdienste kolossal irren. Ob der künftige US-Präsident Donald Trump, der just mit CIA & Co. wegen der russischen Einmischung in die wenige Wochen zurückliegende Wahl im Clinch liegt, den 73-Jährigen auch deshalb zu seinem obersten Geheimdienst-Koordinator machen will, ist nicht überliefert. Völlig ausschließen kann man es nicht.

Als Botschafter der Vereinigten Staaten in Deutschland musste der tiefgläubige Republikaner aus Michigan 2004 auf Geheiß der Regierung von George W. Bush dem damaligen Bundesinnenminister Otto Schily unter dem Siegel der Verschwiegenheit ein heikles Geständnis machen, das noch lange die Bundespolitik beschäftigen sollte: Der Auslandsgeheimdienst CIA hatte den deutschen Staatsbürger Khaled el-Masri zu unrecht unter Terrorverdacht gestellt, entführt und gefoltert.

Coats, der seinen diplomatischen Dienst in Berlin nur wenige Tage vor den Al-Kaida-Attentaten vom 11. September 2001 angetreten hatte, wurde das Terror-Thema bis zu seiner Rückkehr in die USA 2005 nicht mehr los. In diversen Ausschüssen beschäftigte sich der für den Bundesstaat Indiana zweimal als Senator tätig gewesene Politiker bis zuletzt mit der Frage, wie die nationale Sicherheit Amerikas am besten zu gewährleisten ist.

Sollte der Kongress seine Ernennung bestätigen, wird der Jurist, der sich gemeinsam mit Gattin Marsha bereits auf den Ruhestand eingestellt hatte, die Position des Koordinators für sämtliche 16 US-Geheimdienste übernehmen. Amtsinhaber James Clapper hatte nach der Wahl von Donald Trump seinen Rücktritt eingereicht.

Coats' Nominierung, über die am Donnerstag US-Medien unter Berufung auf Trump-Vertraute berichteten, hat in Washington teilweise Verwunderung ausgelöst. Der umgängliche Anwalt, der einst für Bush die Strategie des „compassionate conservatism“, des mitfühlenden Konservatismus, prägte, hat sich im Laufe der Jahre den Ruf eines profilierten und hartnäckigen Russland-Kritikers erworben. 2014 wurde er zusammen mit anderen Politikern und Mitarbeitern des Weißen Hauses im Zuge der US-Sanktionen gegen Russland wegen der Annektion der ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim von Moskau mit einem Einreiseverbot belegt. Coats, bis zuletzt ein Befürworter harter Strafmaßnahmen gegen Russland, bezeichnete dies als Auszeichnung.

Wie sich diese Grundkoordinaten mit Trumps starker Putin-Verehrung vertragen, zumal in der zurzeit in Washington hohe Wellen schlagenden Debatte über die angeblich gut dokumentierte Intervention des Kreml in die zurückliegende Präsidentschaftswahl, ist vielen US-Beobachtern nicht ganz klar. Anders als die komplette Geheimdienst-Elite und weite Teile der republikanischen Sicherheitsexperten im Kongress hielt Trump es bis zuletzt für nicht erwiesen, dass Moskau hinter den Cyber-Angriffen auf die Parteizentrale der Demokraten und anderweitigen Versuchen steckt, den Wahlprozess zu Lasten von Hillary Clinton zu beeinflussen.

Als „Direktor für nationale Nachrichtendienste“ (DNI), einer Schaltstelle für knapp 900 000 Beschäftigte in 16 Diensten mit einem Gesamt-Jahresbudget von rund 80 Milliarden Dollar, genießt Coats demnächst das Privileg, dem Präsidenten jeden Morgen Lagebericht zu erstatten über die Gefahren in der Welt. Dabei kommt es auf eines besonders an: Dem Commander-in-Chief das zu sagen, was er wissen muss. Und nicht das, was er hören will. (DIRK HAUTKAPP)