Bonn. Für sein Slow-TV-Programm verfolgt der norwegische Sender NRK nach Ostern eine Herde Rentiere auf ihrer Wanderung vom Hochland an die Küste. Damit die Authentizität gewahrt bleibt, haben die Fernsehmacher sich rausgehalten und die Kamera einfach direkt am Kopf eines Tieres angebracht.

Die Entschleunigung vor dem Fernsehbildschirm hat auch hierzulande eine gewisse Tradition: Der geneigte Zuschauer durfte über die Jahre hier schon mal aus der Perspektive des Straßenbahnfahrers durch Köln zockeln, und dort bot der Sternenhimmel unendliche Weiten der Entspanntheit.

Der Norweger ist da erdgebundener. Für sein Slow-TV-Programm verfolgt der Sender NRK nach Ostern eine Herde Rentiere auf ihrer Wanderung vom Hochland an die Küste. Damit die Authentizität gewahrt bleibt, haben die Fernsehmacher sich rausgehalten und die Kamera einfach direkt am Kopf eines Tieres angebracht.

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die Tiere sich ähnlich kooperativ zeigen wie bei ihrer Wanderung im Jahr 2015, als sie erstmals programmgestalterisch in die Hufe kamen. Und dass kein Raubtier den gemächlichen Zug der Rentiere in Unruhe bringt oder gar ein jähes Ende der Übertragung erzwingt, wenn das traute Trotten in einen blutigen Reißer beziehungsweise Riss kippen sollte. Projektleiter Per Inge Åsen treiben derlei Sorgen eher nicht um. Er erhofft sich vielmehr einen rührenden Höhepunkt der nahezu einwöchigen Übertragung, die sich mit der Ankunft auf der unter Rentieren offenbar beliebten Insel Kvaløya ihrem Abschluss nähert: „Der Traum ist, die Sendung mit der Geburt eines Kalbs zu beenden, nachdem die Rentiere nach Kvaløya geschwommen sind“, ließ Åsen seinen dramaturgischen Träumen freien Lauf.

Jetzt muss nur noch das Kameratier im richtigen Moment in die richtige Richtung blicken. So wie bei dem Neugeborenen im Schnee.