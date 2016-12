Kommentar zum Versagen der Vereinten Nationen

Das Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York.

29.12.2016 Genf. António Guterres übernimmt als UN-Generalsekretär einen der schwierigsten Jobs der internationalen Diplomatie. Sein Ziel, die Weltorganisation schlagkräftig zu machen, wird er nur dann erreichen, wenn die mächtigsten Mitgliedsländer mitmachen.

Wie sind die Vereinten Nationen zu retten? Die Antwort auf diese Frage muss der kommende Generalsekretär der schwer geprüften Weltorganisation parat haben. Und zwar schnell. António Guterres, der am 1. Januar einen der schwierigsten Jobs der internationalen Diplomatie übernimmt, gab schon seine Parolen aus: Die UN müssten flink, effizient und effektiv sein. Die UN müssten Resultate liefern.

Die UN müssten für die Menschen da sein. Sie müssten sich für Frieden einsetzen. Das alles hört sich gut an. Tatsächlich aber befindet sich die Welt, wie Guterres es vor anderthalb Jahren sagte, „im Krieg“. Mehr als 30 bewaffnete Konflikte toben, einer der schlimmsten, der in Syrien, kostete Hunderttausende Menschen das Leben, erschüttert die ganze Region und trägt wesentlich zu der größten globalen Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg bei.

Die Unfähigkeit der UN und ihrer Institutionen wie des Sicherheitsrats, das Blutvergießen in Syrien und anderswo zu stoppen, stürzte die Weltorganisation in eine ihrer schwersten Krisen seit ihrer Gründung 1945. Jüngstes Beispiel: Erst vor wenigen Tagen sperrte sich der Sicherheitsrat gegen ein Waffenembargo für Südsudan. In dem bitterarmen afrikanischen Staat wüten seit drei Jahren Regierungstruppen und Rebellen. Die Menschen leiden unter bestialischen Verbrechen, Beobachter warnen vor einem Völkermord. Guterres wird sein Ziel, die Weltorganisation schlagkräftig zu machen, nur dann erreichen, wenn die mächtigsten Mitgliedsländer mitmachen. Er muss also aktiv um die Gunst der USA, Russlands und Chinas werben. Der gewiefte Ex-Premier Portugals muss die großen Drei überzeugen, dass eine funktionierende Weltorganisation auch in ihrem Interesse liegt. Allerdings deutet vieles darauf hin, dass Amerikaner, Russen und Chinesen die UN auch unter Guterres nicht als das Instrument zur Lösung von Konflikten wählen, dass sie Alleingänge bevorzugen. Es ist ohnehin eine Welt, in der die Bereitschaft, das gemeinsame globale Ganze zu stärken, zerbröselt. Der Glaube, dass Nationalismus der Kooperation überlegen ist, bricht sich Bahn.

Der kommende US-Präsident Donald Trump wird getreu seinem Credo „Amerika zuerst“ handeln und die UN nur dann einspannen, wenn sie seiner Politik dienlich sind. Der New Yorker Tycoon kanzelt den Staatenbund als Schwatzbude ab, in der sich die Emissäre amüsieren.

Auch Russlands Politik der Stärke, der militärischen Konfrontation, dürfte sich kaum ändern. Präsident Wladimir Putin hat die Blockade des UN-Sicherheitsrates im Syrien-Krieg zu verantworten. Den Rhythmus von Gewalt und Gesprächen in dem Konflikt bestimmt Moskau. Ebenso sollten auf China keine großen Hoffnungen gesetzt werden. Keine guten Aussichten für Guterres, die Weltorganisation und die Opfer der vielen Konflikte. (Jan Dirk Herbermann)