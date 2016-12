Feiern zum Jahreswechsel

Ein Polizeiwagen auf dem Domplatz in Köln. Rund um Dom und Hauptbahnhof wird in der Silvesternacht eine Sicherheitszone eingerichtet.

30.12.2016 Bonn. Die Kölner Oberbürgermeisterin versichert im GA-Interview: Wir haben aus den Ereignissen gelernt. Umfangreiche Vorkehrungen rund um Dom und Hauptbahnhof.

Ein Jahr nach den Übergriffen in der Silvesternacht 2015 hat die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker versichert, dass Feiernde in diesem Jahr kein Risiko eingehen, wenn sie nach Köln kommen. „Ich weiß, dass wir in Köln sicher und fröhlich feiern können“, sagte Reker dem General-Anzeiger. „Wir haben aus den Ereignissen von Silvester 2015 sehr schnell gelernt“, meinte die parteilose Oberbürgermeisterin.

Die NRW-Polizei will am Silvesterabend alleine in der Kölner Innenstadt mit 1500 Beamten präsent sein. Das wären etwa zehnmal so viele Einsatzkräfte wie vor einem Jahr, als die Beamten lange kein Mittel fanden, den mehrere Hundert Personen umfassenden Mob auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs und vor dem Dom in den Griff zu bekommen. Der Kölner Polizeichef Jürgen Mathies kündigte ein konsequentes Einschreiten der Kräfte an.

Rund um den Dom wird eine Sicherheitszone eingerichtet. Zudem werden hochauflösende Überwachungskameras eingesetzt, um Straftäter zu identifizieren. Betonsperren sollen Anschläge mit Fahrzeugen nach dem Vorbild des Attentats auf den Berliner Weihnachtsmarkt verhindern. Eine Lichtinstallation soll Domfront und -vorplatz erleuchten. Reker gab zu, dass die Vorfälle der Silvesternacht 2015 Köln geschadet haben. „Das Image von Köln hat gelitten, das wollen wir nicht beschönigen“, sagte Reker.

Auch andernorts werden die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Mit 800 Polizisten will die Bundespolizei in Bahnhöfen und Zügen in NRW vertreten sein – auch das ist in etwa das Fünffache der Zahl von vor einem Jahr. Schwerpunkte sind neben Köln Düsseldorf und das Ruhrgebiet. Bundesweit wird die Bundespolizei nach Angabe von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) in Bahnhöfen und deren Umfeld rund 3000 Beamte einsetzen. (Kai Pfundt)