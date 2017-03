Ermittlungen bei Polizeigewerkschafter

Düsseldorf. NRW-Innenminister Jäger hat die Landesoberbehörde der Polizei, das Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten, zu hausinternen Ermittlungen in dem Fall um Rainer Wendt eingeschaltet. Jäger will nichts von den Vorgängen gewusst haben.

Von Tobias Blasius, 09.03.2017

Dieser Rechercheauftrag dürfte in die Geschichte des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP) in Selm eingehen. Innenminister Ralf Jäger (SPD) hat die Landesoberbehörde der Polizei mit der hausinternen Ermittlung des Falls Rainer Wendt beauftragt. Angeblich ist anders nicht herauszufinden, warum der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) seit 2006 nicht mehr zum Dienst erschien, dennoch Beamtensold erhielt und 2010 sogar in Abwesenheit zum Hauptkommissar befördert wurde. Und warum er ohne Genehmigung jährliche Nebeneinkünfte in Aufsichtsgremien von mehr als 77.000 Euro erzielte.

Es habe sich wohl etwas „in der Verwaltungspraxis verselbstständigt“, mutmaßte Jäger. Nun sollen ehemalige Vorgesetzte des heute 60-jährigen Gewerkschafters befragt werden; ein Dienststellenleiter sei leider schon verstorben. Jäger macht die Vorgängerregierung dafür verantwortlich, dass Wendt bis zu seinem Antrag auf vorzeitige Pensionierung vor zehn Tagen als Hauptkommissar ohne Dienstpflichten durch die Talkshows, Fachforen, Gewerkschaftsstuben und Gremien ziehen konnte.

In Wendts Personalakte habe sich kein Hinweis auf eine „fortlaufende vollständige Freistellung befunden“, versicherte Jäger. Er selbst habe erstmals am 24. Februar Kenntnis über Wendts spezielles Arbeitsverhältnis in seinem Zuständigkeitsbereich erhalten. „Gehobene Personalien fallen nicht in die Zuständigkeit des Ministeriums“, erklärte sein Staatssekretär Bernhard Nebe.

Jäger verwies auf Absprachen unter seinem Amtsvorgänger Ingo Wolf (FDP), die „ganz offensichtlich mündlich getroffen worden sind“. Demnach gab es während Wendts Zeit im Duisburger Polizeipräsidium 2006 Ärger, weil er es mit seinem gewerkschaftlichen Engagement übertrieb und seine Teilzeitstelle kaum mehr ausfüllte. Er wurde ins Polizeipräsidium Mönchengladbach versetzt. Von diesem Zeitpunkt an spreche manches dafür, so Nebe, „dass er weitgehend bis weitestgehend keinen Dienst mehr ausgeübt hat.“

Warum Wendt trotzdem im Januar 2010 in die Pressestelle des Landesamtes für Polizeiliche Dienste (LZPD) nach Duisburg versetzt und einen Monat später sogar befördert wurde, lässt sich nur mutmaßen. Nach Lesart der SPD hatte der damalige Innenminister Ingo Wolf (FDP) ein Interesse daran, den CDU-Mann als Gegengewicht zur großen, SPD-nahen Polizeigewerkschaft GdP zu fördern. Die Union wiederum wirft Jäger vor, die rechtswidrige Freistellung Wendts über Jahre gebilligt zu haben, „um sich die Gunst zu erhalten“, wie CDU-Fraktionsvize Peter Biesenbach sagte.

Dass Jäger erklärte, seit 2010 niemals auf die fragwürdige Beamtenbesoldung Wendts angesprochen worden zu sein, könnte gefährlich werden. Wendt selbst erinnert sich nämlich anders. Er traf Jäger häufig, saß mit ihm in einer Jury zur Beurteilung von Kriminologie-Masterarbeiten. In Polizeikreisen war Wendts Besoldung überdies seit Jahren Thema.