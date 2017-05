Proteste in Russland

Moskau. An den jüngsten Protestkundgebungen nehmen sehr viele Teenager und Schüler teil. Sie ignorieren das Fernsehen und suchen ihre Informationen im Internet. Das Porträt einer neuen politischen Generation.

Von Stefan Scholl, 01.05.2017

Nein, Revolution wäre zu grausam. „Dabei können Menschen sterben. Und hinterher leben die meisten Leute trotzdem schlechter als vorher.“ Nikita ist ein schmächtiger Junge mit blassem Kindergesicht. „Eine Revolution wäre nur berechtigt, wenn in unserem Land wirklich Totalitarismus herrschte.“ Nikitas dunkelblonder Schopf ist zur Hälfte gestutzt und zu einem Stummelzopf gescheitelt. Die Frisur eines Samurais.

Nikita, 15 Jahre alt, geht in die 9. Klasse. Einer der Schüler, die bei der Antikorruptionskundgebung am 26. März dabei waren. In ganz Russland gingen damals etwa 60 000 Menschen auf die Straße, in der Wolgastadt Tscheboksary rund 1000. Dmitri Semjenow, Koordinator der Oppositionsbewegung „Offenes Russland“ in der Wolgaregion, sagt, die Hälfte von ihnen seien unter 25 Jahren gewesen. Eine neue, junge, für Wladimir Putins Regiment ziemlich unverhoffte Opposition, keineswegs extremistisch, aber für das System sehr unbequem. Wenn nicht gefährlich.

An diesem Samstag demonstrierte „Offenes Russland“ landesweit erneut. Unter dem Motto „Wir haben ihn satt“. Gegen Putin. Während der Protest in Moskau friedlich verlief, wurden in St. Petersburg rund 115 Menschen festgenommen. Auch in anderen Städten gab es Festnahmen. In Königsberg beschlagnahmte die Polizei eine Urne mit Briefen an Putin.

Die jungen Leute, die regelmäßig in Tscheboksary demonstrieren, sind keine 20 Jahre alt, studieren oder gehen noch zur Schule, ihre Jeans sind meist aus China, die angelsächsischen Parolen auf ihren Sweatshirts sind aber unpolitisch: „Raw Demin“ oder „Power Mail“. Die Mädchen schminken sich wenig, einige tragen Zahnspangen. Aber alle besitzen ein Smartphone. Sie ignorieren das Fernsehen und seine von der Staatspropaganda sorgfältig gemixten Inhalte, tauchen im Dickicht des weltweiten Webs unter. „Die Erwachsenen, die Leute im Kreml, haben keine Ahnung, wofür sich diese Kinder interessieren“, sagt Walja Dechtarenko, Journalistikstudentin in Moskau, Menschenrechtsaktivistin und selbst 19 Jahre alt.

Die Kinder haben den Film des Antikorruptionsbloggers Alexej Nawalny über die Landsitze und Motorjachten von Premierminister Dmitri Medwedew gesehen, die meisten von ihnen auch Nawalnys Film über die Reichtümer des Generalstaatsanwalts Juri Tschaika. Und sie vergleichen das Millionen Euro teure Luxusleben der Topbeamten mit den knochenmageren Einkommen ihrer Familien. Alexander, 16, Vollwaise aus Nowotscheboksarsk, lebt bei seinen Großeltern, sie kommen mit zwei Renten von weniger als 200 Euro aus. Nikitas alleinerziehende Mutter, eine Psychologin, verdient auch nicht viel mehr, sagt er. „Der Film hat mir einen Stich gegeben.“

Statistisch betrachtet steht Russlands Jugend eigentlich noch geschlossener hinter Putins Regiment als der Rest der Bevölkerung. Nach einer Umfrage des Levada-Zentrums vom Januar befürworten 91 Prozent der 18- bis 24-Jährigen die Politik Putins, (was 85 Prozent der Gesamtbevölkerung auch tun). Gleichzeitig meinen 50 Prozent der jungen Russen, die staatlichen Behörden seien in beträchtlichem Maß von Korruption befallen, 25 Prozent halten die Behörden für völlig korrumpiert.

Im Vergleich zur schweigenden Mehrheit sind Russlands Protestkinder eine Minderheit. Dessen sind sie sich bewusst. Walja aus Moskau sagt, in ihrer früheren Klasse seien zwei Schüler aktiv für Putin gewesen. „Alle anderen waren apolitisch.“ Laut Nikita sind von 32 Klassenkameraden zwei zur Demo gegangen, aus der Parallelklasse sechs. „Die übrigen sind nicht im Thema.“

Er selbst findet, es gäbe schlechtere Präsidenten als Putin. „Putin hat in seinen ersten Regierungsjahren viel für Russland getan.“ Das Argument hört man eigentlich von Putin-Fans, die viel älter sind als Nikita. Der allerdings fügt hinzu: „Aber was Putin macht, reicht nicht mehr aus.“

„Diese Jugendlichen sind unter Putin zur Welt gekommen“, sagt der Politologe Michail Winogradow, „jetzt macht sich bei ihnen offenbar die Sorge breit, dass sie auch unter ihm sterben.“ Die liberalen Moskauer Analytiker erklären den Aufstand der Teenager unterschiedlich. Jemand verkündet, Russland verspäte sich immer um ein halbes Jahrhundert, jetzt hole es die Revolte der westeuropäischen 68er-Generation nach. Andere erklären, die Jugend rebelliere, weil ihr Putins Kumpelkapitalismus alle sozialen Lifte versperre. Auf jeden Fall vereint sie das Gefühl, dass etwas faul ist in der Russischen Föderation.

Nikita und seine Altersgenossen zerbrechen sich den Kopf noch nicht über ihre Karrieren. Schulkinder filmen unterm Pult, wie Lehrer sie wegen der Teilnahme an den Demos als Liberalfaschisten beschimpfen, die Videos stellen sie ins Netz. Sie verwandeln die patriotische und antiwestliche Unbeholfenheit ihrer Pädagogen in virtuelle Lachnummern.

Diese Teenager sind neugierig auf die Welt jenseits der Staatspropaganda, freunden sich über den Dienst Telegram Web auf Englisch mit jungen Westeuropäern an. Sie lesen: Irwin Shaws Roman „Rich Man. Poor Man“, Friedrich Nietzsches „Zarathustra“ oder die „Psychologie der Massen“ von Gustave le Bon. Der schmächtige Nikita geht zum Boxen. „Da trifft man ganz andere Leute als im Diskutierklub“, sagt er. Im Diskutierklub seines Gymnasiums veranstalten die Schüler meist Rollenspiele: „Zum Beispiel Regierung gegen Opposition.“ Dabei ist Opposition in Putins politischem System eigentlich nicht mehr vorgesehen.

Im Gegensatz zu ihren sowjetischen Eltern ist eigenständiges Denken für viele russische Kinder inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Auch Oppositionsführer Nawalny trauen sie nicht recht. „Er kritisiert nur, bietet keine Lösungen, hat keine Mannschaft, die das Land verwalten könnte“, beschwert sich Walja. „Nawalny“, sagt Nikita, „ist das kleinere Übel.“

Nikita ist zusammen mit seinem Freund Ljoscha zur Demo am 26. März gegangen. Hinterher wurden beide von Polizisten abgeführt, ihre Eltern mussten sie von der Wache abholen. Ljoscha erzählt, dort habe man seinen Eltern mit Bußgeldern von umgerechnet 330 Euro Angst gemacht. Aus Rücksicht auf sie möchte er bei der nächsten Kundgebung Zuhause bleiben. Nikita aber geht auf jeden Fall wieder hin. „Wer soll es tun“, fragt er, „wenn nicht wir?“