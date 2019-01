Vorwürfe gegen Politikberater

Washington. Der Politikberater Roger Stone ist in seinem Haus in Florida festgenommen worden. Er ist im Zuge der Untersuchungen zur "Russland-Affäre" ins Visier von Sonderermittler Robert Mueller geraten.

Von Dirk Hautkapp, 25.01.2019

Jeder andere hätte das Gesicht verzogen und das Fernsehstudio wahrscheinlich verlassen. Roger Stone fühlte sich dagegen fast geadelt, als der Fernsehmoderator Bill Maher den weißhaarigen Politberater vor laufender Kamera als den „Albino-Attentäter“ Donald Trumps bezeichnete. Der 66-jährige Stone, der schon für US-Präsident Richard Nixon in den 70er Jahren gearbeitet hat, gefällt sich eben in der Rolle des undurchsichtigen Strippenziehers, der seit Jahrzehnten mit dem heutigen Präsidenten der USA freundschaftlich verbandelt ist.

Im Wahlkampf 2016 spielte Stone bei der Beschaffung von belastendem Material gegen die demokratische Konkurrentin Trumps, Hillary Clinton, eine zentrale Rolle, die ihm nun endgültig vor die Füße fiel. Am frühen Freitagmorgen wurde sein Haus in Fort Lauderdale/Florida auf Initiative des Sonderermittlers in der Russland-Affäre, Robert Mueller, von der Polizei auf den Kopf gestellt.

Stone wurde festgenommen, aber gegen Kaution wieder freigelassen. Mueller wirft Stone sieben Anklagepunkte vor. Darunter: Falschaussagen gegenüber dem FBI und dem Kongress, Justizbehinderung und Zeugenmanipulation.

Trumps Wahlkampfteam weiter unter Beschuss

Alle Fäden laufen beim engeren Wahlkampfteam Trumps zusammen, was den Fall brisant macht. Mueller schreibt in der Anklage, dass Stone im Sommer 2016, also wenige Monate vor der Wahl, in engem Kontakt mit Wikileaks stand. Die Enthüllungsplattform, deren Chef Julian Assange seit Jahren Zuflucht in der Botschaft Ecuadors in London gefunden hat, hatte seinerzeit interne E-Mails der Parteizentrale der Demokraten und des Wahlkampfteams von Trumps Rivalin veröffentlicht. Die Ermittler glauben, dass Kreml-nahe Hacker in Russland das Material erbeutet haben.

Mueller hat ausweislich der Anklage Beweise dafür, dass Mitarbeiter Trumps mit Stone mehrfach in Kontakt traten. Um zu erfahren, wann genau die für Clinton unangenehmen internen E-Mails in die Öffentlichkeit geraten. Und um zu ergründen, ob Wikileaks noch mehr belastendes Material in der Hinterhand haben würde. Stone, so Mueller, gab darüber bereitwillig Auskunft.

Pikant: Der erste Schwung von Anti-Clinton-E-Mails tauchte kurz vor der Wahl als willkommene Ablenkungsmanöver exakt in dem Moment auf, als Trump selbst in die Schusslinie geraten war. Tonbandaufnahmen belegten damals, wie sich Trump damit brüstete, dass er wegen seines Starstatus’ Frauen jederzeit ungeniert in den Schritt greifen könne. Trump sagte kurz darauf: „Wikileaks ist wie eine Schatztruhe, Ich liebe Wikileaks.“

Stone bestreitet bis heute, sich jemals illegal verhalten zu haben. Sonderermittler Mueller verfolge ihn, sagte er zuletzt, um Trump „zu bestrafen“.