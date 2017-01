24.01.2017 Bonn. Die Polizei hat zwei Brüder festgenommen, die für die Terrororganisation in Syrien gekämpft haben sollen. Auch eine Bonner Wohnung wurde durchsucht.

Spezialkräfte der Polizei haben am Dienstag in Bad Münstereifel zwei Brüder festgenommen, die in Syrien für Al-Nusra-Front und Islamischen Staat gekämpft haben sollen. Zugleich wurde die Wohnung eines Verwandten in der Bonner Innenstadt durchsucht. Veranlasst hatte die Maßnahme die Bundesanwaltschaft.

Die Karlsruher Behörde wirft den beiden 24 und 25 Jahre alten Männern mit deutscher und marokkanischer Staatsbürgerschaft vor, sich als Mitglieder in ausländischen terroristischen Vereinigungen betätigt zu haben. Der 25-Jährige soll im Februar 2013 über Ägypten und die Türkei nach Syrien gereist sein. Dort habe er sich der Organisation „Jabhat al-Nusra“ angeschlossen und in der Provinz Idlib ein Kampftraining sowie eine Schieß- und Waffenausbildung erhalten. Der Mann habe sich an der Gefangennahme eines mutmaßlichen Spions und wiederholt an Kampfeinsätzen beteiligt. Er habe zudem die Reise seines jüngeren Bruders nach Syrien vermittelt, wo dieser eine Kampfausbildung erhalten und sich ebenfalls an Kampfeinsätzen beteiligt haben soll. NRW-Verfassungsschutzchef Burkhard Freier erklärte am Dienstagabend bei einer Veranstaltung in Bad Godesberg, seine Behörde habe die beiden Festgenommenen seit ihrer Ausreise 2013 im Blick gehabt. Seitdem habe der NRW-Verfassungsschutz die beiden Männer kontinuierlich beobachtet. Es sei gegen sie in dieser Zeit Beweismaterial gesammelt worden.

Bericht Seite 25 (Rüdiger Franz)