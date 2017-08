Terror in Frankreich

Levallois-Perret/Paris. Ein 36-Jähriger verletzt mehrere Soldaten in einer Kaserne in der Nähe von Paris. Die Motivation des Täters ist aber noch unklar.

Von Birgit Holzer, 09.08.2017

Er war noch im Morgenschlaf, als er plötzlich ein „lautes Bumm“ hörte, berichtete gestern ein junger Mann, der im Vorort Levallois-Perret im Nordwesten von Paris wohnt. Dann vernahm er Schreie und schließlich erklangen Sirenen: „Da wusste ich, dass etwas Schlimmes passiert sein musste.“ Passiert war eine Auto-Attacke auf mehrere Soldaten. Ob diese terroristisch motiviert war, schien zunächst unklar; der Täter, der in seinem Fahrzeug floh, war weder bewaffnet noch hatte er etwas gerufen. Die Antiterror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft nahm dennoch Ermittlungen auf und leitete eine Untersuchung wegen versuchten Mordes an Amtspersonen in Verbindung mit einem Terrorvorhaben ein. Am Mittwochnachmittag wurde ein 36-jähriger Mann am Steuer des Tatautos verhaftet. Ob er auch der Täter war, blieb unklar. Französischen Medien zufolge heißt der Mann Hamou B. Seine Wohnung in der Pariser Vorstadt Sartrouville sowie jene von Personen in seinem Umfeld wurden durchsucht.

Gegen acht Uhr morgens hatte der Täter sein Auto, einen schwarzen BMW, in einer Sackgasse, die zu einer Kaserne führt, geparkt. In dem Moment, als sechs Soldaten heraustraten, rollte er zunächst langsam auf sie zu, um kurz vor ihnen zu beschleunigen und sie anzufahren. Dabei verletzte er die Soldaten – drei von ihnen schwer, wie es in einer ersten Mitteilung der Armeeministerin Florence Parly hieß. Nachdem sie diese später an der Seite von Innenminister Gérard Collomb im Krankenhaus besucht hatte, relativierte sie aber: „Sie haben Kratzwunden, auf den Armen, am Kopf... Wir hatten heute Morgen Angst, dass die Soldaten schwer verletzt sind. Das ist nicht der Fall.“ Parly verurteilte „diesen feigen Akt, der die Entschlossenheit der Soldaten nicht mindert, sich für die Sicherheit der Franzosen einzusetzen“. Die Angehörigen des 35. Infanterie-Regiments in Grenoble sind an der „Sentinelle“-Operation beteiligt, mit der die französische Regierung seit den islamistischen Anschlägen in Paris im Jahr 2015 die Terrorgefahr im eigenen Land bekämpft; zwischen 7000 und 10.000 Soldaten sind dauerhaft im Einsatz.

Serie von Angriffen auf französische Sicherheitskräfte

Schnell erklärten Politiker wie der Bürgermeister von Levallois-Perret, Patrick Balkany, man habe es „ohne jeden Zweifel“ mit einer bewusst geplanten Tat zu tun: In dem Pariser Vorort sitzt der Inlandsgeheimdienst DGSI, der eine wichtige Rolle im Anti-Terrorkampf innehat.

Nach seiner Tat war der Verdächtige auf der Autobahn Richtung Calais in Nordfrankreich unterwegs, wo ihn die Polizei zunächst einzukreisen versuchte. Als er seinen Wagen nicht verlangsamte, schossen die Polizeibeamten auf ihn und verletzten ihn mit fünf Kugeln, allerdings nicht lebensbedrohlich. Auch einer der Polizisten wurde versehentlich durch einen Schuss eines Kollegen getroffen.

Noch sind die Beweggründe des Attentäters ungeklärt. Doch seine Tat reiht sich in eine Serie von Angriffen auf Sicherheitskräfte in Frankreich, die gemäß den Appellen islamistischer Terrororganisationen eine besondere Zielscheibe sind. So tötete im Frühjahr 2012 der 23-jährige Mohamed Merah drei Soldaten und verletzte einen weiteren schwer. Wenige Tages später erschoss er vier Menschen in einer jüdischen Schule .

Im Januar 2015 kurz nach dem Anschlag auf das Satiremagazin „Charlie Hebdo“ in Paris – wo sich unter den Todesopfern zwei Polizisten befanden – erschoss der Attentäter Amédy Coulibaly eine Polizistin, bevor er bei einer Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt vier weitere Menschen tötete. Im Juni 2016 ermordete ein Terrorist ein Polizisten-Ehepaar; im April dieses Jahres wurde ein Polizist auf den Champs-Élysées erschossen; weitere Attacken gegen Militärangehörige, die dabei weitgehend unverletzt blieben, erfolgten im Februar vor dem Louvre und im März am Flughafen Orly. Premierminister Édouard Philippe sagte, Frankreich sei „weiterhin mit einem hohen Bedrohungsniveau konfrontiert“.

Trotzdem wolle er rasch den Ausnahmezustand beenden, der seit November 2015 gilt: Im Herbst soll ein neues Sicherheitsgesetz beschlossen werden, das bisherige Sondermaßnahmen in dauerhaftes Recht übersetzt.