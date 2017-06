Protest gegen US-Präsidenten

Ein Bündnis aus Großunternehmen und Bundesstaaten will sich in den USA von Donald Trump lossagen und das Pariser Klimaabkommen erfüllen.

Von Dirk Hautkapp, 02.06.2017

Jetzt erst recht. Donald Trumps dornenreicher Abgesang im Rosengarten auf das Pariser Klimaschutzabkommen war erst wenige Stunden alt, da sammelten sich in Amerika bereits die Widerstandsnester. Wirtschaftsführer wie Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein, Tesla-Boss Elon Musk, Apple-Chef Tim Cook und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg geißelten den verkündeten Ausstieg des USA aus dem Vertrag in scharfen Tönen.

Blankfein sagte stellvertretend: „Das ist ein Rückschlag für die Umwelt und die Führungsrolle der USA in der Welt.“ Auffällig: Bis auf die erste Riege der Republikaner im Kongress und vereinzelte Unternehmer aus der Kohlebranche, die sich durch den Kurswechsel bessere Geschäfte versprechen, stellte sich bisher kein Konzernlenker von Rang an die Seite des Präsidenten. Im Gegenteil. Was der Chef des Technologie-Multis General Electric, Jeffrey Immelt, sagte, wurde schlechterdings als Kampfansage an das Weiße Haus gewertet. „Klimawandel ist real. Die Industrie muss nun führen und sich nicht von der Regierung abhängig machen.“

Wie isoliert der bekennende Klimawandel-Zweifler Trump ist, zeigt beispielhaft die Reaktion von Bill Peduto. Der Bürgermeister von Pittsburgh verwahrte sich gegen die Vereinnahmung durch Trump. „Ich bin gewählt worden, um die Einwohner von Pittsburgh zu vertreten, nicht die von Paris“, hatte der US-Präsident gesagt. Peduto wies jedoch nüchtern darauf hin, dass die ehemalige Schwer-Industrie-Metropole in Pennsylvania „weiter den Richtlinien des Pariser Abkommens folgen wird, im Interesse unserer Menschen, unserer Wirtschaft und Zukunft“.

Breites Bündnis gegen den Ausstieg der USA

Ähnlich äußerte sich ein vom früheren New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg koordinierter Verbund aus 30 Bürgermeistern von San Franciso über Atlanta bis Boston, den Gouverneuren der über 60 Millionen Menschen repräsentierenden Bundesstaaten Kalifornien, Washington State und New York, 80 Präsidenten renommierter Universitäten und über 100 Unternehmen, darunter Coca-Cola, Mars, Starbucks oder Unilever.

Gemeinsam plant das Bündnis unter dem Arbeitstitel „United States Climate Alliance“ die Bildung einer breiten Koalition, die sich gegenüber den Vereinten Nationen als Konkurrenz-Veranstaltung zur Zentralregierung in Washington positionieren will.

Die Teilnehmer wollen sich auf die Einhaltung der Pariser Ziele zur Eindämmung der Erderwärmung verpflichten und aus eigenen Mitteln Geld in den von Trump aufgekündigten Klima-Fonds einzahlen. Damit sollen Entwicklungsländer ab dem Jahr 2020 jährlich rund 100 Milliarden Dollar erhalten, um ihre Energiewirtschaft klimafreundlicher zu gestalten.

Weil mit Kalifornien die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt an vorderster Front ist, rechnen Analysten schon sehr bald mit einem Showdown zwischen Washington und Sacramento. Trumps Umwelt-Bundesbehörde EPA wird die Standards zur Eindämmung von CO2 senken, erwarten Wissenschaftler. Das kalifornische Pendant, das „California Air Resources Board“, hingegen hat bereits bei der Verfolgung des Dieselsünders Volkswagen bewiesen, dass es einen anderen Kurs fährt. Im „Golden State“ wird das Ziel verfolgt, den Ausstoß von Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 um 40 Prozent unter den Wert von 1990 zu drücken. „An dieser Linie wird sich absolut nichts ändern“, erklärte Gouverneur Jerry Brown. Er nannte Trumps Kehrtwende „abartiges Verhalten vonseiten des höchsten Amts.“

So weit will die Katholische Bischofskonferenz in Amerika nicht gehen. Gleichwohl stellte Bischof Oscar Cantu stellvertretend für seine Glaubensgemeinschaft fest: „Präsident Trumps Entscheidung wird den Menschen in den Vereinigen Staaten und der Welt schaden.“ Einflussreiche Multiplikatoren wie Bob Iger (Disney-Chef) und Elon Musk wollen dafür nicht mithaften. Sie hören als Berater des Präsidenten auf und kündigten in der Sache Kontra an. Dagegen wurde der bekannte Musiker John Legend persönlich: „Wir müssen dieses Arschloch stoppen“, sagte er mit Blick auf die Zwischenwahlen im Kongress 2018, „Trump ist unsere nationale Peinlichkeit.“