Kommentar zur AfD

AfD-Vorsitzende Frauke Petry will nicht kandidieren.

Stürzt die AfD damit in eine Krise wie vor fast zwei Jahren, als der selbstverliebte Parteichef Bernd Lucke von Bord ging? Das ist unwahrscheinlich, meint GA-Korrespondent Roland Pichler.

Von Roland Pichler, 20.04.2017

Die AfD-Vorsitzende Frauke Petry zieht die Notbremse. Die ehrgeizige Parteichefin will weder als alleinige Nummer eins in die Bundestagswahl ziehen noch ein Spitzenteam bilden. Es ist eine Flucht nach vorn. Petry kommt einer Niederlage auf dem Parteitag in Köln zuvor. Zu groß war der Widerstand gegen ihren Wunsch, nur sie allein als Frontfrau zu küren.

Die Naturwissenschaftlerin aus Sachsen und ihre Getreuen haben sich verkalkuliert. Letztlich stolperte Petry über ihre berüchtigten Alleingänge. Auf dem Parteitag wollte Petry, die noch vor wenigen Wochen keine Scheu zeigte, sich mit den Rechtspopulisten wie Geert Wilders aus den Niederlanden und Marine Le Pen aus Frankreich zu treffen, die realpolitische Trendwende der AfD einleiten. Dafür sollte sie die Galionsfigur sein. Das ist wenig überzeugend.

Petry hat nicht die ganze AfD hinter sich

Wer Petrys Begründung für den Verzicht auf eine Spitzenkandidatur hört, fühlt sich an ein Politikseminar erinnert. Die Vorsitzende spricht sich gegen jede Form von Fundamentalopposition aus und wirbt dafür, auf mittlere Sicht eine Regierungsbeteiligung in den Blick zu nehmen. Das ist angesichts von nicht einmal zweistelligen Umfrageergebnissen ein tollkühnes Vorhaben.

Die Gründe, die zu diesem Schritt geführt haben, liegen in Wahrheit woanders: Petry erkennt, dass sie Teile der AfD gegen sich aufgebracht hat. Ihr verquaster Antrag für den Parteitag hat in der AfD Unruhe entfacht. Mit dem Verzicht auf eine Spitzenkandidatur will Petry zeigen, dass es ihr nur um Sachfragen geht. Das ist schon deshalb wenig glaubwürdig, weil sie zuvor Angebote zur Zusammenarbeit ausgeschlagen hat.

Die überraschende Entscheidung schwächt Petry. Ob dies den Anfang vom Ende der Parteivorsitzenden bedeutet, ist aber nicht ausgemacht. Bei der Spitzenkandidatur für den Wahlkampf handelt es sich um ein inoffizielles Amt. Nach dem Paukenschlag der Vorsitzenden sind alle Konstellationen denkbar: Möglich ist, dass die AfD ein neues Spitzenteam bildet. Das wäre kein Zeichen der Stärke, denn diesem Team würden die Parteivorsitzenden nicht angehören.

Denkbar wäre ein Wahlkampf ohne Spitze

Petry steht ebenso wenig zur Verfügung wie der Ko-Vorsitzende Jörg Meuthen, der nicht für den Bundestag kandidiert. Ein Spitzenteam ohne die Parteichefs wäre eine Krücke. Denkbar ist deshalb, dass die AfD ganz auf eine Wahlkampfspitze verzichtet. Die Partei könnte mit ihrem gewählten Führungspersonal in die Auseinandersetzung ziehen. Möglicherweise setzt Petry darauf. Dies wäre zugleich das Eingeständnis, dass die Partei an der Spitze heillos zerstritten ist.

Stürzt die AfD damit in eine Krise wie vor fast zwei Jahren, als der selbstverliebte Parteichef Bernd Lucke von Bord ging? Das ist unwahrscheinlich. Die eurokritische Partei ist jetzt in elf Landesparlamenten vertreten. Für viele Wähler ist die AfD als Protestpartei interessant – ob mit oder ohne Petry ist für sie zweitrangig.