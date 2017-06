Kommentar zu Studienabbrechern

30 Prozent der Studienabbrecher geben „unbewältigte Leistungsanforderungen“ als Hauptgrund an. Das zeigt, dass viele Abiturienten zu wenig über Studieninhalte wissen oder sie falsch einschätzen, kommentiert GA-Redakteur Claudia Mahnke.

Es fehlt an Orientierung: Fast jeder dritte Bachelor-Student in Deutschland verlässt Universität oder Fachhochschule ohne Abschluss. Gegenüber der vorhergehenden Studie ist die Zahl noch leicht gestiegen. Gleichzeitig steigt in Deutschland auch die Zahl der jungen Menschen an, die eine Studienzugangsberechtigung erwerben. Sie müssen sich kritisch fragen, ob sie sich für ein Studium wirklich gut genug gerüstet fühlen.

30 Prozent der Studienabbrecher geben „unbewältigte Leistungsanforderungen“ als Hauptgrund an. Das zeigt, dass viele Abiturienten zu wenig über Studieninhalte wissen oder sie falsch einschätzen. Hier müssen die Hochschulen die Schulabgänger noch stärker in ihre Studieninhalte hineinschnuppern lassen. Berufsorientierung findet in der Schulzeit statt, aber sie müsste länger dauern und auch stärker auf den Alltag des Studiums hinweisen.

Die Wirtschaft freut sich angesichts wachsenden Nachwuchsmangels über die Studienabbrecher. Ein halbes Jahr nach dem Abschied von der Uni haben 43 Prozent der Studienabbrecher eine schulische oder betriebliche Berufsausbildung aufgenommen. Sie bleiben den Betrieben häufig treuer als junge Menschen, die direkt nach der Schule eine Berufsausbildung anfangen.

Die gute Nachricht ist, dass die Zahl derjenigen, die die Hochschule vorzeitig verlassen, weil sie sich das Studium finanziell nicht mehr leisten können, sinkt. Einige fangen aus finanziellen Gründen natürlich gar nicht erst an. Aber die Mehrheit schafft es, in den Unistädten mit ihren hohen Mieten den Alltag zu bewältigen.