Missbrauch in der Kirche

Betroffene von Bonner Schulen sehen sich in der Missbrauchsstudie der katholischen Kirche nicht hinreichend berücksichtigt.

Von Ebba Hagenberg-Miliu, 25.09.2018

Die Opfervereine der beiden von Missbrauch an stärksten betroffenen katholischen Schulen Bonns, des Collegium Josephinum (Cojobo) und des Aloisiuskollegs (Ako), reagieren mit scharfer Kritik auf die Missbrauchsstudie der Deutschen Bischofskonferenz. „Die Studie greift zu kurz, weil darin die meisten Opfer gar nicht erfasst sind: Die gab es vor allem in kirchlichen Internaten und Heimen zu Tausenden“, erklären Winfried Ponsens und Sylvia Witte vom Verein der Missbrauchsopfer Cojobo und Redemptoristen.

Auch Cojobo-Fälle werden in der Studie nicht berücksichtigt. Gewalt sei weitgehend unentdeckt geblieben, weil diese geschlossene Systeme gewesen seien. „Nichts drang damals, wenig dringt heute nach draußen.“ Auch die vom Eckigen Tisch Bonn geschätzt gut 400 Opfer am Ako kämen in der Studie nicht vor, klagt der gleichnamige Geschädigtenverein. „Und der Jesuitenorden selbst hat bislang nur einzelne Teile der Missbrauchsgeschichte untersuchen lassen.“

Beide Vereine fordern eine staatliche Studie mit Zugriff auf das gesamte Aktenmaterial aller Bistümer und Orden. „Heute weinen dieselben Bischöfe Krokodilstränen, die die Archive zur Aufklärung nicht ganz geöffnet haben. Jetzt muss der Rechtsstaat agieren“, so der Eckige Tisch Bonn. Man brauche eine öffentlich zugängliche Dokumentation aller Fälle, man brauche Ombudspersonen und die Beteiligung der Betroffenen in allen Gremien, ergänzt der Verein der Cojobo-Opfer. „Und es braucht angemessene individuelle Entschädigungen für das unermessliche lebensbegleitende Leid der Opfer.“ Deren Höhe müsse staatlicherseits festgelegt werden.

Am Ako und dem Jesuitenorden zeige sich, dass anstelle von Konsequenzen für das System, das Missbrauch begünstigt habe, hauptsächlich Rhetorik stehe, so der Eckige Tisch Bonn. „Man erklärt sich selbst zum Aufklärer und blockiert Fragen, die sich mit dem System des Ordens und den Ursachen für Missbrauch beschäftigen.“ Sei nicht einmal ein Erinnerungsort für Opfer auf dem Ako-Gelände im Gespräch gewesen?

Stattdessen werde der Ort Hunderter Missbräuche, die ehemalige Internatsvilla Stella Rheni, für Partys vermietet. „Der Orden ist zudem bis heute nicht bereit, diejenigen Jesuiten zu sanktionieren, die Kinder wissentlich in den Händen der Täter gelassen haben.“ Vertuscher säßen heute in Leitungspositionen.

Nur auf den ersten Blick ermutigend erscheinen den Cojobo-Opfern die jüngsten Äußerungen von Rainer Maria Kardinal Woelki, im Bistum Köln eigenes institutionelles Verhalten auf mögliche Versäumnisse aufarbeiten zu wollen. Die Kirche wolle auch hier acht Jahre nach Beginn des Skandals die Deutungshoheit behalten. „Verbrechen müssen im Rechtsstaat durch staatliche Organe untersucht und geahndet werden und nicht durch verantwortliche Institutionen selbst“, so Ponsens.