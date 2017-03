Milliardendeal der Autobranche

Der französische Autohersteller PSA kauft Opel für 1,3 Milliarden Euro. Die Tochterfirma von General Motors soll mit Peugeot zusammenwachsen und pro Jahr Kostenvorteile in Milliardenhöhe bringen. Konzern-Chef Tavares: „Wir wollen einen europäischen Champion“

Von Michael Braun, 06.03.2017

Jetzt ist es offiziell: General Motors (GM) hat seine europäische Tochter nach 88 Jahren an den französischen Konzern PSA verkauft. Der will seine Marken Peugeot, Citroen und DS um zwei weitere ergänzen: Opel und Vauxhall. So möchte er zum zweitgrößten europäischen Autobauer aufsteigen.

Opel wird nach Frankreich verkauft. Ist Opel damit gerettet?

Vorerst ja. Opel war aktuell nicht so bedroht wie 2009, als der kanadisch-österreichische Zulieferer Magna das Unternehmen kaufen wollte, aber von anderen Autoherstellern davon abgehalten wurde. Denn sie hätten Opel als Wettbewerber gerne ausscheiden sehen. Jetzt kommt mit Peugeot ein Hersteller auf Opel zu, der eine Vision hat: „Wir wollen einen europäischen Champion aus der Kombination von einem französischen und einem deutschen Unternehmen“, sagte der Chef des französischen Autokonzerns PSA Peugeot Citroën, Carlos Tavares.

Ist das glaubwürdig?

Ja. Zumindest haben Anleger den Kurs von Peugeot gestern anfangs um rund fünf Prozent nach oben getrieben. Gut drei Prozent blieben tagsüber erhalten. Tavares weiß, dass gerade in Deutschland lieber heimische Marken als französische gekauft werden. Das dürfte für Opel eine gewisse Existenzgarantie bedeuten. Natürlich werden beide Marken im Inneren zusammenwachsen, aus immer mehr Gleichteilen bestehen. Gemeinsamer Einkauf und gemeinsame Produktion sollen nach Plänen von Peugeot Kostenvorteile von 1,7 Milliarden Euro bringen – im Jahr.

Was muss Peugeot bezahlen?

Letztlich nichts, die Franzosen bekommen sogar noch eine Milliarde Euro drauf. Das ist der Preis den General Motors draufzuzahlen bereit ist, um die Rüsselsheimer Tochter loszuwerden, die die Amerikaner in den letzten 17 Jahren gut 15 Milliarden Euro gekostet hat. Im Detail: Peugeot zahlt für Opel und die britische Schwester Vauxhall 1,3 Milliarden Euro an GM. Weitere 900 Millionen Euro bringen Peugeot und die französische Großbank BNP Paribas gemeinsam auf, um General Motors das europäische Geschäft der Autobank GM Financial abzunehmen. Im Gegenzug muss GM aber drei Milliarden Euro an Peugeot überweisen. GM kauft sich damit von den Pensionsverpflichtungen frei, die die Amerikaner Opel und Vauxhall gegenüber eingegangen sind.

Was wird aus den Arbeitsplätzen bei Opel?

Zunächst gilt: Pacta sunt servanda, Verträge müssen eingehalten werden. Es gelten also die Arbeitsplatzgarantien, die GM für die deutschen Werke bis 2018 ausgesprochen hat. Und es gelten die Investitionszusagen, die GM diesen Werken bis 2020 gegeben hat. Dadurch sind die gut 19 000 Opelaner in den drei deutschen Werken Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach befristet geschützt. Dass der Betriebsrat von Opel und Vauxhall einen „Zukunftsplan“ verlangt, zeigt: Nach Ablauf der Garantien werden die Karten neu gemischt.

Was sagen Betriebsrat und IG Metall?

Der Europäische Betriebsrat bei Opel/Vauxhall hat früh das „klare Bekenntnis von PSA begrüßt, dass Verträge und Zusagen in allen europäischen Ländern und an allen europäischen Standorten eingehalten werden und Opel/Vauxhall künftig weiterhin als eigenständiges Unternehmen geführt wird.“ Vor allem die deutschen Betriebsräte verlangen, dass auch nach dem Verkauf die Mitbestimmung erhalten bleibe.

Ist General Motors jetzt raus?

Formal ja, wenn die Kartellbehörden zugestimmt haben. Aber es wird dauern, bis die in 88 Jahren gewachsene Verbindung zu Opel ganz gelöst sein wird. So wird Opel Patente nutzen können, die GM gehören, auch wenn sie bei Opel im Rüsselsheimer Entwicklungszentrum erfunden wurden.

Gab es Alternativen für Opel?

Kaum. Denn GM hatte die Freude an der in den letzten 17 Jahren als Zuschussgeschäft laufenden Tochter verloren. Andere Hersteller fürchteten zwar, ginge Opel pleite, könnten auch gemeinsame Zulieferer sterben. Aber von VW, das angeblich 2014 Opel hätte kaufen können, hört man, dass Wolfsburg allenfalls zugesagt hätte, um Opel zu schließen.