Kommentar zur Reaktion auf das Duell der Spitzenkandidaten

Wer die Arbeit der Parteien beurteilen will, sollte lieber vier Jahre lang genau hinschauen, was die Politiker so treiben. Das bringt mehr, als nach 97 Minuten eine Erleuchtung zu erwarten, kommentiert GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

Am Tag danach wirkt es so, als sei die Wahl am Sonntag in 97 Minuten kultiviertem Meinungsaustausch im deutschen Fernsehen entschieden worden. Da wird gemessen, wer wohl besser abgeschnitten haben könnte (die einen sagen so, die anderen sagen so). Da werden die Aussagen auf Stichhaltigkeit überprüft (stimmt mal mehr und mal weniger). Da werden Moderatoren bewertet (der eine war nicht so gut wie die anderen). Und es wird infrage gestellt, ob die Veranstaltung das Wahlverhalten beeinflussen wird (man kann es noch nicht so genau sagen). Offenbar gab es zu viele Themen und zu wenig Zeit. Ach so!

Was sagt uns diese penible und mit zahllosen Online-Daten unterlegte Vermessung einer wenig aufregenden, weil schon von vornherein perfekt choreographierten Veranstaltung? Die Erwartungshaltung vieler Journalisten stimmte mit dem absehbaren Ergebnis nicht überein. Sie hatten sich eindeutig mehr erhofft. Das sagt etwas über die Macht von Illusionen aus. Vier Jahre arbeitet die große Koalition eigentlich recht vernünftig zusammen und es kann gut sein, dass sie noch weitermachen muss. Woher Schulz da in diesen 97 Minuten Bissigkeit und Merkel Visionen holen sollte? Warum da einer als Geschlagener vom Platz gehen sollte?

Vielleicht gehören diese Schaukämpfe eigentlich gar nicht mehr ins Fernsehen. Wer die Arbeit der Parteien beurteilen will, sollte lieber vier Jahre lang genau hinschauen, was die Politiker so treiben. Das bringt mehr, als nach 97 Minuten eine Erleuchtung zu erwarten.