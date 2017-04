Evangelischer Kirchentag

Berlin. Der frühere US-Präsident kommt zurück an die Spree: Vor der Kulisse des Brandenburger Tores diskutiert er mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über das Thema Verantwortung.

Ob das Zufall ist? Es gibt Dinge, die fügen sich einfach wunderbar zusammen. Barack Obama hat es bei seinem Besuch im vergangenen November in Berlin so gesagt: Wenn er mehr Zeit habe, wenn er also nicht mehr US-Präsident sei, werde er wieder nach Deutschland kommen und das Oktoberfest in München besuchen. In der Art wie Obama 2015 am Rande des G7-Gipfels im oberbayerischen Bilderbuchdorf Krün vom alkoholfreien Hefeweizen nippte, ist der 44. US-Präsident ein höchstens mittelmäßig begeisterter Biertrinker. Mit der Weißwurst konnte er sich auch nicht anfreunden. Und die Lederhose hatte er in Krün auch vergessen, wie Obama witzelte.

Aber kaum ist Obama drei Monate aus dem Amt, wird bekannt, dass der US-Demokrat wieder nach Deutschland kommt – ausgerechnet an jenem Tag, an dem sein Nachfolger Donald Trump erstmals in der Rolle des US-Präsidenten europäischen Boden betreten wird. Trump trifft beim Nato-Gipfel am 25. Mai in Brüssel auf jene Alliierten, deren Bündnis er zunächst als veraltet bezeichnet hatte, ehe er in seiner Haltung zur Nato dann doch eine halbe Rolle rückwärts machte. Er stehe zur Nato, aber die Europäer müssten, wie 2014 in Wales verabredet, ihre Verteidigungsetats erhöhen.

Obama kommt zum Evangelischen Kirchentag nach Berlin und soll am 25. Mai., Christi Himmelfahrt, vor der Kulisse des Brandenburger Tores in Berlin über das Thema diskutieren: „Engagiert Demokratie gestalten – zuhause und in der Welt Verantwortung übernehmen“. Mit wem? Mit jener Frau, die ihm bei seinem ersten Auftritt 2008 in Berlin, als Obama noch wahlkämpfender Präsidentschaftskandidat war, den Platz vor dem Brandenburger Tor verwehrte: Angela Merkel, Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende. Erst im Sommer 2013 durfte Obama, der Präsident, bei Gluthitze dann vor dem Brandenburger Tor auftreten.

Wenn Obama und Merkel jetzt also just an Christi Himmelfahrt die Bühne vor dem Brandenburger Tor bespielen, sind es noch vier Monate bis zur Bundestagswahl. Kein Wunder, dass die SPD Wahlkampfhilfe für Merkel wittert. Allerdings: Der frühere Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hatte mitgeholfen, Obama für den Auftritt beim Evangelischen Kirchentag zu gewinnen, wie der EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm betonte. Man würde darauf achten, dass „keine Wahlkampfaspekte“ zur Sprache kämen.

Hatte Obama im April vergangenen Jahres in Hannover nicht gesagt, Merkel sei „die wichtigste, die vertrauensvollste Beziehung, die ich in meiner Amtszeit gehabt habe“? Und hatte er nicht gesagt, er beneide die Bundeskanzlerin nicht für die Tatsache, dass diese – anders als in der US-Verfassung – keine Begrenzung ihrer Amtszeiten habe? Jetzt also diskutieren Merkel und Obama darüber, wie man Zuhause wie auch draußen in der Welt Verantwortung übernehme, wo doch ausgerechnet US-Präsident Trump den Europäern und der Welt sein „America first“ entgegengeworfen hatte. Trump probt in Brüssel im Kreise der Nato-Staats- und Regierungschefs alliierten Beistand, bevor es für ihn weitergeht: zum G7-Gipfel nach Sizilien. Wieder geht es nicht um „America first“, sondern um Verantwortung in der Welt.