München. Verteidigungsministerin von der Leyen und US-Amtskollege Mattis versuchen in München, Wogen zu glätten. Welche Worte der ehemalige General wählt, um die Nato-Verbündeten zu besänftigen.

Von Holger Möhle, 17.02.2017

Das Eis zwischen den USA und den Nato-Partnern ist noch nicht gebrochen. Zeit für einige unmissverständliche Wahrheiten. Zum Beispiel diese: Die Nato sei eine Wertegemeinschaft. Ja, faire Lastenteilung, die die Europäer künftig stärker fordere, ist richtig. Und natürlich, die in Artikel fünf des Nordatlantikvertrages verbriefte Beistandsgarantie, sei „Wesenskern“ der Allianz. Aber zu den Werten, für die das Bündnis einstehe, gehöre eben auch die Würde des Menschen: „Dies lässt niemals Raum für Folter“, sagt Ursula von der Leyen.

Der Mann in Reihe eins des Publikums, selbst hoch dekorierter General außer Diensten, weiß, dass die deutsche Verteidigungsministerin damit auf Donald Trump anspielt. Der US-Präsident hatte mit Äußerungen zum Anti-Terror-Kampf Kopfschütteln in Nato-Europa ausgelöst: „Folter funktioniert.“ Aber nicht im Bündnis, will von der Leyen sagen. Der neue US-Verteidigungsminister James Mattis, der anders als sein Chef die Nato nicht für veraltet hält, wird die Botschaft von der Leyens mit nach Hause nehmen.

Von der Leyen und Mattis sehen sich zum dritten Mal seit Amtseinführung der neuen US-Regierung. Vergangene Woche war die Deutsche zum Antrittsbesuch im Pentagon. Dann tagten diese Woche die Nato-Verteidigungsminister in Brüssel. Und nun, auf der Bühne der Münchner Sicherheitskonferenz, versuchen von der Leyen und Mattis, die gefühlte Distanz unter vertrauten Partnern abzubauen, ohne die Koordinaten einer neuen Zeit zu ignorieren.

Die deutsche Verteidigungsministerin will aber nicht unkommentiert lassen, dass US-Präsident Trump ein wenig sehr beiläufig, so als hätte es Jahrzehnte Partnerschaft über den Atlantik nie gegeben, Bundeskanzlerin Angela Merkel zunächst nicht mehr Vertrauen entgegenbringen will als Russlands Präsident Wladimir Putin. Es könne „keine Äquidistanzen im Vertrauen zu Verbündeten geben und zu denen, die unsere Werte, unsere Grenzen und internationales Recht offen infrage stellen“, mahnt von der Leyen. Will die Nato wieder zu einem verlässlichen Verhältnis mit Russland kommen, dürfe dies „nicht bilateral über die Köpfe von Partnern hinweg“ verhandelt werden.

Aber von der Leyen hat längst auch verinnerlicht, dass diese neue US-Regierung wohl ernst machen wird mit der Ankündigung, die Alliierten in Europa bei der Teilung der militärischen und finanziellen Lasten stärker in die Pflicht zu nehmen. Bis 2024 sollen alle 28 Nato-Partner zwei Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes für ihre Verteidigungsetats ausgeben. Von der Leyen: „Ja, wir wissen, dass wir einen größeren, einen faireren Teil der Lasten für die gemeinsame atlantische Sicherheit tragen müssen.“ Amerika first? Europa werde seine Hausaufgaben mache. Die EU sei aktuell in 17 Missionen engagiert. Aber diese müssten besser geführt werden, „aus einer Hand zivil-militärisch“.

Für den zivilen Teil, für den Anteil der Entwicklung, werden Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) und Microsoft-Gründer Bill Gates zustimmen. Gates würdigt in München am Rande der Konferenz eine „Vorreiterrolle“ Deutschlands, unterstützt die Bundesregierung mit einer Vereinbarung doch die Gates-Stiftung, damit mehr Menschen in Entwicklungsländern ein eigenes Bankkonto oder Kredite zur Existenzgründung bekommen. Afrika und globale Gesundheit sind Themen dieser Konferenz.

US-Verteidigungsminister Mattis ist dann wieder ganz Alliierter und versichert die Zuhörer im Saal der Partnerschaft Amerikas: „Sicherheit ist immer dann am besten, wenn sie im Team verfolgt wird.“ Also keine Alleingänge, wie von der Leyen angemahnt hatte, „weder des Vorpreschens noch des sich Wegduckens“. Mattis sieht das Bündnis vor großen Gefahren: „Es ist ein Bogen der Unsicherheit, der die Nato zunehmend umspannt.“ Man arbeite daran, dass die Nato „relevant“ bleibt und „entsprechend der Zeit angemessen handelt“ – wie beispielsweise beim Kampf gegen den Terror.

Dazu brauche es eine faire Lastenteilung, die laut von der Leyen aber nicht nur in Dollar und Euro gemessen werden könne. Aber bitte, das Eis ist gefühlt immer noch dick genug. Mattis: „Artikel fünf ist unser Fundament.“ Doch noch kein Sturm über dem Atlantik.