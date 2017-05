Bonn. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht den General-Anzeiger. Zuvor hatte er schon Brötchen für die Mitarbeiter in der Villa Hammerschmidt besorgt.

Ach, Bonn. Nicht, dass Frank-Walter Steinmeier noch hierbleibt. Der Blick auf den Rhein, sagt er, einfach wunderbar. Vorgänger Joachim Gauck hat davon schon geschwärmt. Steinmeier geht es nicht anders: „Man müsste eigentlich verbieten, dass man dem Bundespräsidenten seinen Bonner Amtssitz zeigt, denn bisher habe ich mich in Berlin ganz wohl gefühlt.“ Ein Augenzwinkern ist dabei, aber keine Frage: Die Immobilie am Rhein, Bonner Amtssitz des Bundespräsidenten, hat Bestlage. Im September will er ein nächstes Mal in der Villa Hammerschmidt vorbeischauen. Nicht zum letzten Mal. Bleibt da ein Koffer in Bonn?

Steinmeier stoppt gut drei Monate nach seiner Wahl zum Bundespräsidenten in der Bundesstadt. Ein Besuch beim General-Anzeiger gehört mit zu den Stationen, nachdem er morgens schon Brötchen für die Mitarbeiter in der Villa Hammerschmidt besorgt hat. Jetzt also Nachdenken im hintergründigen Gespräch, Ideen auslegen, diskutieren über Bonn, über den Bonn-Berlin-Vertrag, über das transatlantische Verhältnis, über Europa und über Demokratie.

Steinmeier lag das Thema der Demokratie, des freien und demokratischen Europas, schon immer am Herzen: als Kanzleramtschef in der Regierung von Bundeskanzler Gerhard Schröder, als Außenminister (2005 – 2009), als SPD-Kanzlerkandidat, als SPD-Fraktionschef, nochmals als Außenminister (2013 – 2017), und jetzt als Bundespräsident, wo er losgelöst vom operativen Regierungsgeschäft die langen Linien ziehen kann, erst recht. Demokratie gibt es nicht geschenkt, sie ist nicht selbstverständlich, sie muss vermittelt und erarbeitet werden, wie auch Steinmeiers Ehefrau Elke Büdenbender betont, die ihren Ehemann auch auf dieser Reise nach Bonn begleitet.

Steinmeier weiß um die Be- und Empfindlichkeiten, wenn es um die Frage Bonn/Berlin geht. Die große Koalition hat in ihrem Regierungsvertrag ein eindeutiges Bekenntnis zu Bonn abgegeben. „Wir stehen zum Bonn-Berlin-Gesetz. Bonn bleibt das zweite bundespolitische Zentrum.“ Zwei Sätze ohne Schnörkel. Steinmeier sieht abseits aller künftigen Koalitionen für Bonn eine weitere Chance: „Ich habe mich in den Jahren als Außenminister immer darum bemüht, den internationalen Standort Bonn zu stärken. Am Ende ist das für Bonn eine ganz glückliche Entwicklung, dass es diesen Standort jetzt gibt. Die UN-Klimakonferenz im November in Bonn wird wieder ein Testfall. Wenn es gut läuft, ist es am Ende eine Werbung, die sich selbst weiterträgt. Dann hat Bonn eine Zukunft als Konferenzstandort vor sich.“

Demokratie hat natürlich auch mit freien Medien zu tun und mit deren Lage. Steinmeier sieht eine Parallele zwischen Politik und (Print-)Medien. Die Frage: Wie erreicht man die jüngere Generation im Zeitalter von Twitter, Facebook und Blogs? 140 Zeichen für eine Botschaft an die Nation, wie es US-Präsident Donald Trump über Twitter bevorzugt macht, das wäre Steinmeier zu wenig. Als Bundespräsident habe er den Anspruch, mit etwas mehr Geduld zu informieren. Lesen nach dem Rhythmus von Algorithmen, nach digital messbarem Interesse? Steinmeier bleibt skeptisch. Es bleibe die Frage, ob es die politische Kultur verbessere, wenn das Potenzial digitaler Mobilisierung von Wählern ausgeschöpft werde. Im Interview mit Redakteuren einer Schülerzeitung fragte er kürzlich, der Text werde jetzt doch sicher auf Facebook verbreitet? Die Antwort hat ihn verblüfft: „Nein, das drucken wir, das soll ja gelesen werden.“

Ganz tief innen ist er doch noch Außenminister – nach gut sieben Jahren in diesem Amt. Den desaströsen Auftritt von US-Präsident Donald Trump vergangene Woche in Brüssel hat er natürlich registriert. Nein, Empfehlungen an die Tagespolitik gibt er selbstredend nicht ab. Nicht in diesem Amt. Aber vielleicht so viel: „Vieles erscheint noch zufällig in der gegenwärtigen US-Außenpolitik. Es fehlt eine Linie, es fehlt ein roter Faden, es fehlen Orientierungspunkte in der US-Außenpolitik, wo Deutschland und Europa in der amerikanischen Prioritätenliste stehen.“ Irgendwie passt dazu, dass er kürzlich beim Evangelischen Kirchentag über folgendes Thema diskutiert hat: „Ist die Vernunft noch zu retten?“