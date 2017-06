Muslime in den USA

Washington. Die Regierung Trumps lässt nur Menschen mit familiären Verbindungen aus bestimmten muslimischen Ländern ins Land.

Von Thomas Seibert, 30.06.2017

Manche nennen es den „Muslim-Bann 3“: Nach zwei gescheiterten Versuchen, Reisende aus bestimmten muslimischen Staaten an der Einreise in die USA zu hindern, hat die Regierung von Präsident Donald Trump eine neue Version in Kraft gesetzt. Sie orientiert sich an einer vorläufigen Entscheidung des Verfassungsgerichts, das den Behörden auferlegt hatte, Menschen mit einer „bona fide“-Verbindung zu den USA ins Land zu lassen. Die Neuregelungen werden seit der Nacht zum Freitag ohne größere Störungen angewendet – doch schon jetzt zeichnet sich eine Welle von Klagen gegen die neue Regelung ab.

Betroffen sind Visabewerber aus Jemen, Iran, Libyen, Somalia, Sudan und Syrien für die Dauer von drei Monaten. Bei der Definition, was eine „bona fide“-Verwandtschaftsbeziehung ausmacht, geht die Regelung ins Detail. Demnach kann ein Antragsteller auf ein US-Besuchsvisum hoffen, wenn seine Eltern, Schwiegereltern, Kinder, Geschwister, Schwiegersöhne oder Schwiegertöchter in den USA leben. Großeltern, Tanten, Onkel, Cousins, Nichten, Neffen, Schwager oder Schwägerinnen gelten dagegen nicht als „bona fide“-Verbindung. Nachträglich setzte die Regierung noch Verlobte auf die Liste der engen Verwandten.

Studenten mit einem Studienplatz an einer US-Universität oder Antragsteller mit einem Arbeitsvertrag mit einem Unternehmen in den USA dürfen einreisen, doch eine Hotelbuchung allein reicht als Nachweis nicht aus. Auch die Anmeldung eines Flüchtlings bei einer US-Hilfsorganisation gilt nicht als „bona fide“-Verbindung; Menschenrechtler hatten angekündigt, Flüchtlingen auf diesem Weg den Zugang in die USA zu ebnen. Gegner des Muslim-Banns argumentieren, die Maßnahme basiere auf einem generellen Misstrauen gegenüber einer Religionsgemeinschaft und verstoße damit gegen die Verfassung.

Schon die ersten beiden Versuche der Trump-Regierung, Bürgern aus muslimischen Staaten die Einreise zu verwehren, waren von den Gerichten gestoppt worden. Jetzt reichte der Bundesstaat Hawaii eine Klage auch gegen den „Muslim-Bann 3“ ein, um die Regierung zu zwingen, den Kreis der erlaubten Verwandtschaftsbeziehungen zu erweitern. Auch Menschenrechtsgruppen wie das Anne Frank Center erkärten, die „kalten und grausamen“ neuen Vorschriften rissen Familien auseinander. Nach Inkrafttreten der neuen Regelung bezogen Anwälte von Hilfsorganisationen an mehreren Flughäfen der USA Stellung, um Reisenden nötigenfalls juristisch zu helfen.

Vertreter der etwa drei Millionen Muslime in den USA befürchten, dass der neue Muslim-Bann zusätzliche Spannungen schaffen wird; Trump begründet die Einreiseverbote mit der Abwehr möglicher Anschläge. Jede neue Entwicklung beim Muslim-Bann führe zu neuen Spaltungen, sagt Omar Noureldin, Vizepräsident der muslimischen Bürgerrechtsgruppe MPAC. Damit werde ein „Klima der Ausgrenzung“ in den USA verschärft, sagte Noureldin. Für die Definition der erlaubten Verwandtschaftsbeziehungen beim „Muslim Bann 3“ gebe es keinen vernünftigen Grund, fügte er hinzu: „Mir kommt das einfach nur kleinlich vor.“