Kommentar zu Israels Siedlungspolitik

Barack Obama hat nicht anti-israelisch gehandelt, als er im Weltsicherheitsrat auf ein Veto gegen die Resolution, die Israels Siedlungspolitik als illegal und als Friedenshindernis verurteilt, verzichtete. Der amerikanische Präsident hat damit die Meinung nahezu aller Staaten dieser Welt geteilt und dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu eine schallende Ohrfeige verpasst. Die Resolution hat zwar de jure nur rein rhetorischen Charakter, aber de facto weist sie gleichzeitig den Palästinensern den Weg nach Den Haag zum internationalen Strafgerichtshof für eine Klage gegen den Siedlungsbau als Kriegsverbrechen. Netanjahu will nun der Welt zeigen, dass er vor keinem Sicherheitsratsmitglied Angst hat, lädt hohe Staatsgäste aus, sagt ein Gipfeltreffen mit Britanniens Premierministerin Theresa May ab, verbietet seinen Ministern Kontakte, macht sich über Senegal lustig und spuckt Gift und Galle gegen Obama. Dass dieser der proisraelischste US-Präsident insbesondere in sicherheitspolitischer Hinsicht war, wird durch Netanjahus Regierung einfach ignoriert. Eine praktische Entschärfung der Resolution und ihrer Auswirkungen erhofft er sich von Donald Trump, dessen außenpolitische Ahnungslosigkeit und proisraelische Statements die nationalistischste Regierung aller Zeiten in Jerusalem von vermeintlich besseren Zeiten träumen lässt. Noch hat sich der Wut-Tsunami Netanjahus nicht gelegt, da breitet sich schon neue Panik aus: Obama (und die Franzosen) könnten noch Mitte Januar auf der Pariser Nahostkonferenz erneut die Regierung Netanjahu mit neuen Schuldzuweisungen verprügeln. (Charles A. Landsmann)