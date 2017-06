Kommentar zu Deutschlands Rüstungsexporten

Viele Ankündigungen sind verpufft. Der nächste Bundestag wird klären müssen, ob er mehr Mitsprache will, kommentiert GA-Korrespondent Gregor Mayntz.

Von Gregor Mayntz, 15.06.2017

Man kann wie ein Elefant im Porzellanladen durch Krisengebiete stiefeln, falsche Signale setzen und darauf achten, mit dicken Milliarden-Aufträgen für die heimische Rüstungsindustrie aus Saudi-Arabien nach Hause zurückzukommen. Das versteht US-Präsident Donald Trump unter „great“. Man kann auch die Forderung vertreten, „mit dem Tod kein Geld“ mehr verdienen zu wollen und Waffenexporte ausnahmslos zum Teufelswerk zu erklären. Das halten vor allem kirchennahe Gruppen für „großartig“. Irgendwo dazwischen mäandert die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung.

Der Kompromiss zwischen diesen Extremen bestünde aus einer verantwortungsbezogenen, auf Mitsprache in der Welt ausgerichteten Exportgenehmigungspraxis, die lieber einmal zu viel als einmal zu wenig Nein sagt, wenn mit den Waffen Konflikte aufgeheizt werden könnten.

Doch Deutschland liegt immer wieder neben dieser Spur. Das hängt auch mit den langen zeitlichen Vorläufen und den Unterschieden der Waffen und Lieferregionen zusammen. Auch dem aktuellen Rüstungsexportbericht hat dies zu widersprüchlichen Überschriften verholfen.

„Rüstungsexportgenehmigungen gesunken“ ist genau so richtig wie „Export von Kriegswaffen deutlich gestiegen“. Besonders problematisch bleiben Lieferungen in Krisengebiete, die zu Kriegsbeteiligungsländern werden, auch wenn sie zuvor in der Absicht durchgewunken wurden, zur Stabilisierung beizutragen. Viele Ankündigungen sind verpufft. Der nächste Bundestag wird klären müssen, ob er mehr Mitsprache will.