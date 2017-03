Präsidentschaftswahl in Frankreich

„Oui, on peut“: Aktivisten kleben in Paris Obama-Plakate.

Paris. Während sich Le Pen, Macron und Hamon mitten im Wahlkampf um die Präsidentschaft in Frankreich befinden, wird ein neuer Name um das Amt des Staatschefs ins Spiel geworfen - kein geringerer als Barack Obama. Mithilfe einer Onlinepetition will eine Gruppe von Aktivisten den ehemaligen US-Präsidenten zu einer Kandidatur überreden.

Sie nennen es ein Jobangebot – für den weltweit bekanntesten Ruheständler. Die Konditionen klingen verlockend: eine 35-Stunden-Woche mit der Möglichkeit, einen Tag im Monat freizunehmen. Dazu fünf Wochen Jahresurlaub und ein üppiges Salär. Logieren in einem Palast mit 350 Zimmern und einer 15 000 Hektar großen Parkanlage. Leben wie Gott in Frankreich also – oder eher wie der Präsident. Kein geringeres Amt als das des französischen Staatschefs bietet eine Gruppe von Aktivisten derzeit Barack Obama an.

Mit der Onlinepetition „Obama17“ wollen sie den ehemaligen US-Präsidenten zu einer Kandidatur bei den im April anstehenden Wahlen in Frankreich bewegen. Der Wahlspruch ist auch schon gefunden – aus dem bestens bewährten „Yes we can“ – wird kurzerhand das französische Pendant „Oui, on peut“. Bis zum 15. März wollen die Aktivisten eine Million Stimmen zusammen haben – bisher liegt die Zahl der Unterschriften allerdings noch bei unter 50 000.

Entstanden ist die ganze Aktion übrigens aus einer Bierlaune heraus. Die jungen Franzosen, die ihre Identität hinter Obama-Masken verstecken, wollten bei der anstehenden Wahl nicht gegen den einen oder anderen Kandidaten stimmen, sondern bewusst für einen Wunschkandidaten. Da kam für sie nur Obama in Frage. Seine Qualifikation: Er habe einfach den besten Lebenslauf der Welt für den Job. Obama, bald der härteste Konkurrent für Le Pen, Hamon und Macron? Ein nicht unbedeutendes Ausschlusskriterium gibt es bei der Jobvergabe dann doch: Obama ist kein Franzose – zumindest bis jetzt nicht.