Kommentar zum Diesel-Skandal

Berlin. Berlin. Die Autoindustrie hat mit der Diesel-Affäre einen handfesten Skandal ausgelöst - die Zeche dafür sollen jetzt auch die Betrogenen selbst zahlen. Das geht gar nicht, findet unser Autor.

08.08.2018

Fast zehn Jahre hat die Autoindustrie – dreist und skrupellos – Aufsichtsbehörden ausgetrickst und Kunden mit manipulierter Diesel-Software im Wortsinne für dumm verkauft. Damit haben die Konzerne Milliarden Euro und Dollar verdient. Und sie verdienen weiter. Doch wer soll sich jetzt bei der Regulierung des Schadens beteiligen? Neben den Konzernen und dem Bund auch die Betrogenen selbst, jene Millionen Autofahrer in Deutschland, die sich in gutem Glauben einen Diesel-Pkw gekauft haben. Geht's noch?

Ein Minister, eine Meinung. In diesem Fall hat der Verkehrsminister in Schleswig-Holstein, Bernd Buchholz, vor weiteren drohenden Fahrverboten wie in Hamburg und in Stuttgart einen neuen Vorschlag unters Volk gebracht. FDP-Mann Buchholz hält es für zumutbar, die Autofahrer an den Kosten der Hardwarenachrüstung, die wohlgemerkt die Konzerne hartnäckig verweigern, zu beteiligen.

Erstens müssten innerstädtische Fahrverbote vermieden werden, zweitens würden die von der Autoindustrie auf freiwilliger Basis zugesagten Softwareupdates nicht ausreichen und drittens – man höre und staune – erzielten die Autofahrer mit einer Hardwarenachrüstung ja eine Wertsteigerung. Folglich wäre eine Drittelaufteilung an den Kosten der Nachrüstung – ein Drittel der Bund, ein Drittel die Autokonzerne und ein Drittel deren Diesel-Kunden – vermittelbar. Buchholz möchte wieder gewählt werden?

Mächtige Lobby

Tatsächlich zeigt der Vorstoß erneut, wie mächtig die Autolobby in Deutschland ist. Von den eigenen Zusagen haben die Konzerne bisher wenig eingehalten. Mit den Softwareupdates an Millionen Dieselfahrzeugen sind sie im Hintertreffen, ihren Anteil von 250 Millionen Euro an einem Fonds für saubere Stadtluft – eine Zusage des ersten Dieselgipfels – haben die Autobosse bis heute nicht voll erfüllt.

Der Bund hatte im vergangenen Jahr mitten im Wahlkampf für seinen Teil gleich noch angekündigt, diesen Fonds für saubere Luft um nochmals 500 Millionen Euro aufzustocken. Mit dem Geld der Steuerzahler. Die Autoindustrie durfte zusehen und weiter schweigen. Und jetzt soll auch noch der betrogene Kunde herangezogen werden, den Schaden mitzuregulieren. Man glaubt es nicht.

Es ist an der Zeit, dass die Regierenden im Bund sich trauen, die Autobosse härter anzupacken. Wenn es mit der Freiwilligkeit nicht funktioniert, was bei der schlecht beleumundeten Branche vorhersehbar war, muss daraus eben ein Pflichtprogramm werden.

Das Argument der Autolobby, es sei besser, in die Zukunft zu investieren als in Technologie der Vergangenheit, galt dann aber auch schon bei der Einführung der Betrugssoftware – von der in den Führungsetagen niemand gewusst haben will. Eine blendende Zukunftsinvestition über beinahe ein Jahrzehnt. Und nun? Dann zahlt jetzt mal schön die Rendite aus Schaden an die Kunden zurück!